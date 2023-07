Les autorités maliennes font l'objet de pressions pour mettre fin à ces violations et obliger les responsables à rendre compte de leurs actes.

Les combattants Wagner, qui collaborent avec des groupes armés locaux, ont été accusés de commettre de graves violations des droits de l'homme au Mali.

Human Rights Watch (HRW) affirme que les mercenaires russes et les forces armées maliennes ont "exécuté sommairement et fait disparaître de force plusieurs dizaines de civils" depuis décembre 2022. L'organisation basée aux États-Unis affirme que Wagner a également détruit et pillé des biens civils, et aurait torturé des détenus dans un camp de l'armée.

La société paramilitaire Wagner, dirigée par le tristement célèbre Evgueni Prigojine, est impliquée dans des affaires opaques sur le continent africain depuis des années.

"Elle a accumulé une fortune colossale en protégeant des régimes africains faibles en échange de leurs mines d'or", a déclaré Mark Beissinger, professeur de politique à l'université de Princeton, à Euronews en mars dernier.

"J'étais au marché quand les tirs ont commencé [et] j'ai vu trois hélicoptères militaires volant à basse altitude, l'un d'eux tirant", a déclaré à HRW un homme de 28 ans vivant au Mali. "Les gens ont fui dans toutes les directions. J'ai pris ma moto et j'ai roulé aussi vite que j'ai pu. J'ai vu deux personnes tomber par terre derrière moi, abattues par les hélicoptères".

Entre mars et mai, HRW s'est entretenu avec 40 personnes, dont des témoins, des familles de victimes et des fonctionnaires, et a examiné des preuves vidéo, concluant que les forces armées maliennes avaient commis de graves abus en combattant les militants islamistes dans le centre du pays.

Au cours de toutes les opérations, à l'exception de celle-ci, des témoins ont déclaré avoir vu des hommes armés qu'ils ont décrits comme des "Russes" ou des "Wagner".

Un grand nombre de combattants étrangers "blancs" en uniforme ont mené un assaut sur le village de Séguéla en février, qui s'est soldé par des passages à tabac, des pillages et l'arrestation de 17 hommes.

Huit de leurs corps ont été retrouvés par la suite. "Ces cas ne représentent qu'une fraction des abus commis par les forces armées maliennes et les combattants étrangers affiliés au Mali au cours de l'année écoulée", a déclaré HRW.

Le Mali n'a pas officiellement admis que des combattants Wagner se trouvaient dans le pays, malgré les preuves croissantes de leurs activités et des abus qu'ils commettent.

En décembre 2021, le gouvernement a déclaré que des instructeurs militaires russes se trouvaient dans le pays dans le cadre d'un accord bilatéral. Cette déclaration a suscité la condamnation des États-Unis et de leurs alliés européens.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déjà reconnu que Wagner "fournit des services de sécurité" au Mali.

Les mercenaires russes ont comblé un vide laissé par la France qui travaillait auparavant à la lutte contre les groupes djihadistes dans la région, mais qui s'est retirée en 2022 au milieu d'une marée de sentiments anti-français.

En réponse à HRW le 20 juillet, le ministre malien des Affaires étrangères a déclaré que les forces armées de son pays "mènent des opérations militaires de manière totalement autonome".

La semaine dernière, Evgueni Prigojine a déclaré que ses mercenaires se rendraient sur le continent africain, suite à la brève mutinerie de Wagner : "Nous allons nous entraîner, élever notre niveau et repartir pour un nouveau voyage en Afrique".