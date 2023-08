Europe : incendies dans les pays du sud, inondations en Slovénie

L’Europe continue d’être frappée par des conditions météorologiques extrêmes.

L’Europe continue d’être frappée par des conditions météorologiques extrêmes. En Sardaigne, les pompiers luttent pour tenter de maîtriser des incendies. Les rafales de vent compliquent leur travail.

Au Portugal, près de 130 feux de forêt sont en cours. Les températures pourraient dépasser les 40° C dans les prochains jours. Le pays est en alerte.

Inquiétude également en Espagne, avec une troisième vague de canicule depuis le début de l’été. 43 °C sont attendus dans la semaine dans la région de Madrid. Les pompiers ont déjà eu fort à faire ces derniers jours avec des incendies maîtrisés en Catalogne et en Andalousie.

Inondations en Slovénie

Le bilan des inondations historiques en Slovénie s'est alourdi à six morts, tandis que les opérations de nettoyage se poursuivent avec l'aide des pays européens, a indiqué la police lundi.

"Pire catastrophe naturelle" depuis l'indépendance en 1991 selon le Premier ministre Robert Golob, la pluie torrentielle a submergé depuis jeudi une grande partie du centre et du nord-est, perturbant la circulation.

Dimanche, un participant au déblayage a fait une chute mortelle dans une fosse et le corps d'un deuxième homme a été retrouvé dans une rivière, a signalé la police à l'AFP.

Deux touristes néerlandais avaient déjà perdu la vie vendredi et les corps de deux habitants de la région avaient été retrouvés samedi.

Lundi, les secouristes tentaient toujours de dégager des axes de passage en direction des localités les plus isolées et d'évaluer les dégâts, estimés par le gouvernement à plus d'un demi-milliard d'euros.

Tempête en Scandinavie

De leur côté, les pays scandinaves sont balayés par la tempête Hans. Des pluies diluviennes s’abattent sur le Danemark, la Norvège et la Suède.

Des routes ont été submergées, des arbres déracinés. Les trafics ferroviaire, maritime et aérien ont été perturbés.