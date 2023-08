La mort, les alertes à la bombe et la criminalité ont entaché les 47 années passées par le Bibby Stockholm sur les flots. Aujourd'hui, le gouvernement britannique héberge des demandeurs d'asile sur la péniche.

Le Bibby Stockholm a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois.

L'attention se concentre sur la décision du gouvernement britannique d'héberger des demandeurs d'asile sur cette énorme péniche, qui a commencé à accueillir une cinquantaine de personnes lundi dernier.

Les conservateurs affirment qu'il s'agit d'une solution d'hébergement rentable, dans un contexte d'arriéré record des demandes d'asile. Cependant, cette décision a été largement condamnée comme étant dangereuse, inhumaine et non rentable.

Et, pourtant, ce n'est que le dernier chapitre de l'histoire mouvementée de Bibby.

Cette péniche a été utilisé à plusieurs reprises à travers l'Europe pour héberger des personnes dormant dans la rue, comme centre de détention flottant, et a même fait l'objet d'une alerte à la bombe.

Construit en 1976 par la société néerlandaise Nederlandse Scheepsbouw, le navire a été transformé en péniche d'hébergement en 1992.

Les propriétaires actuels, Bibby Lane, qui a des "liens historiques bien établis" avec la traite des esclaves, selon le Conseil britannique pour les réfugiés, affirment qu'il peut accueillir plus de 500 personnes dans le "luxe", mais il a été aménagé à l'origine pour n'en héberger que 222.

Les craintes liées à la surpopulation ont conduit le syndicat britannique des pompiers à avertir que le navire, vieux de 47 ans, serait un "piège mortel potentiel" pour les personnes qui y seraient hébergées.

À la fin des années 1990, Bibby Stockholm a fourni 52 lits de nuit aux sans-abri de Hambourg, en Allemagne.

Les autorités allemandes ont eu recours au navire comme mesure d'urgence pour s'assurer que pendant "l'hiver, personne ne doive dormir dans la rue", a expliqué à l'époque Helgrit Fischer-Menzel, sénatrice de Hambourg chargée des affaires sociales.

Les contrôles d'identité, la criminalité et la taille des chambres ont éloigné de nombreux habitants de la rue de la péniche, a rapporté le média allemand de gauche Taz en 1994.

Il notait que seuls 65 % des lits étaient utilisés, les sans-abri se tenant à l'écart de la péniche.

Ensuite, le gigantesque navire de 90 mètres de long et 27 mètres de large a été utilisé pour détenir des demandeurs d'asile à Rotterdam en 2005.

Un organisme de surveillance néerlandais a qualifié Bibby d'"environnement oppressif", bien qu'il ait été rénové depuis.

En février 2008, un demandeur d'asile algérien, Rachid Abdelsalam, est décédé d'une insuffisance cardiaque à bord.

Des codétenus affirment que, bien qu'ils aient prévenu les gardiens de la détérioration de l'état de santé de Rachid, la porte de sa cellule n'a été ouverte que deux heures après son décès, a rapporté l'organisation de surveillance State Watch en 2012.

Les navires-prisons sont connus pour offrir des soins de santé de mauvaise qualité et de terribles services, ce qui a déclenché des grèves de la faim et des émeutes répétées de la part des détenus, a ajouté State Watch.

En se faisant passer pour un agent de sécurité, le journaliste néerlandais Robert van de Griend a documenté le traitement épouvantable des détenus.

Rotterdam a ensuite fermé le Bibby et les autres centres de détention, après la création de nouvelles installations.

Photo prise dans un lieu inconnu par Bibby Marine Limited et diffusée par le ministère de l'Intérieur britannique, le 5 avril 2023. Bibby Marine Limited / AFP

Les ouvriers du bâtiment ont été les prochains à séjourner dans ce mastodonte de près de 11 000 tonnes.

Bibby a été utilisé en 2013 par Petrofac pour héberger ceux qui travaillaient sur le site gazier écossais de Shetland, en mer du Nord.

En 2015, un ancien travailleur offshore mécontent a déclaré aux services d'urgence que des bombes avaient été placées sur la péniche ainsi que sur un autre navire d'hébergement amarré dans le port de Lerwick, dans les îles Shetland.

Il a reçu une ordonnance de placement de six mois, admettant avoir eu un comportement menaçant et abusif.

Bibby, le dernier "floatel", a été remorqué loin de Lerwick en 2017, après être resté inoccupé, à l'exception d'un seul garde de sécurité, pendant plus d'un an.

Le Shetland Times a cité l'autorité portuaire qui a déclaré que le navire avait apporté des revenus bienvenus à l'archipel isolé, bien qu'elle veuille maintenant libérer l'espace d'amarrage.

Quelques mois plus tard, le Irish Times a rapporté que des discussions étaient en cours pour utiliser Bibby Stockholm comme logement flottant pour les étudiants de l'université de Galway, en Irlande.

Les projets ont toutefois été abandonnés, les docks étant jugés inadaptés et les autorisations d'urbanisme étant insuffisantes.

Les autorités de la ville de l'ouest de l'Irlande ont déclaré que la crise du logement étudiant devait être abordée d'une manière différente.

En avril, le gouvernement britannique a annoncé qu'il utiliserait la péniche pour héberger des demandeurs d'asile, alors que le pays est aux prises avec un arriéré record de 166 000 dossiers d'asile.

Les projets d'embarquement sur ce bateau d'une capacité de 500 personnes ont été repoussés à plusieurs reprises, ce qui aurait coûté au contribuable britannique 3,5 millions d'euros de retard.

Les ministres affirment que Bibby contribuera à réduire la facture quotidienne de 6,5 millions d'eurossupportée par les contribuables pour héberger les demandeurs d'asile dans des hôtels, alors que les installations existantes sont pleines à craquer. Le fait que le navire soit une alternative plus rentable est toutefois contesté.

Les critiques soulignent que les hôtels ne sont nécessaires que parce que le gouvernement conservateur a dégradé le système d'asile et n'a pas réussi à traiter les demandes rapidement, les deux tiers des personnes attendant plus de six mois pour une première décision, selon les chiffres de l'Institut pour le gouvernement.

"En tant que survivante de la torture, je suis profondément troublée par le fait que le gouvernement poursuive son projet cruel d'entasser les réfugiés sur une péniche qui a été qualifiée de "piège mortel potentiel", a déclaré Kolbassia Haoussou, directrice de l'autonomisation des survivants à Freedom from Torture, dans un communiqué envoyé à Euronews.

"Au lieu de punir des personnes comme moi qui ont déjà traversé tant d'épreuves, les survivants devraient bénéficier d'une protection et d'un soutien", a-t-il ajouté.

"Il est temps pour ce gouvernement d'arrêter de perdre du temps en forçant les réfugiés à vivre dans des logements dangereux et indignes, et de concentrer ses efforts sur la reconstruction d'un système d'asile qui traite les gens avec humanité et compassion."