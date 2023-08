Les hôtels affirment que sans contrôle des transats, "ce serait la jungle", car les touristes se disputent les meilleurs emplacements dans les hôtels de la côte espagnole.

C'est le troisième jour de la guerre des transats au Paradise Park Hotel, dans les îles Canaries, en Espagne.

Au bord de la grande piscine tropicale de style lagon, une foule de clients émerge soudain, se précipitant pour être les premiers à poser leur serviette sur un transat.

C'est le début du chaos.

La nuée de touristes parcourt les 20 mètres qui séparent l'entrée de la piscine des transats, et un homme prend la tête, réussissant à poser des serviettes sur cinq transats.

Pour les autres clients, qui observent la scène avec stupéfaction, c'est jeu, set et match.

L'incident a été révélé après la diffusion d'une vidéo devenue virale à la mi-juillet. Contactée par Euronews, la direction de l'hôtel a refusé de commenter ce qui s'était passé.

On pourrait penser qu'il s'agit d'un incident rare dans les stations balnéaires de la côte espagnole, mais il se produit quotidiennement, parfois de manière menaçante.

Le dernier incident en date a eu lieu cette semaine, toujours dans les îles Canaries, lorsque deux touristes britanniques ont expulsé une mère de famille de son transat pour lui voler sa place, selon le journal britannique Daily Mail.

Pour éviter ces heurts, les hôtels espagnols font preuve de créativité.

Le contrôleur de transat à la rescousse

À six heures et demie du matin, la file d'attente commence à se former devant la piscine de l'hôtel Sunset Beach Club, sur la célèbre Costa del Sol, en Espagne.

L'établissement n'ouvrira ses portes qu'à neuf heures, mais une trentaine de personnes font déjà la queue.

"Nous avons ici des clients qui sont très fiers d'être les premiers dans la file d'attente. Nous avons mis en place un dispositif de sécurité pour que, lorsque nous ouvrons la porte, il n'y ait pas de bousculade et qu'on ne puisse pas se faufiler", a déclaré Miguel Marcos, le directeur de l'hôtel, à Euronews.

"Si nous n'avions pas de contrôles, ce serait la jungle", ajoute-t-il.

L'organisation est primordiale dans cet hôtel qui dispose de 700 transats à partager entre les 1 800 clients.

À neuf heures, José Carlos, le contrôleur des transats de l'hôtel, ouvre les portes et le jeu des serviettes commence.

"Il y a une guerre pour les meilleures places, mais le reste de la journée, il n'y a pas de problème. Chaque été, c'est la guerre, mais cette année, c'est beaucoup plus calme" , explique José Carlos, qui travaille comme contrôleur depuis trois ans.

Mais tous ne partagent pas le même enthousiasme pour être les premiers à être arrivés près des transats les mieux placés, et nombreux sont ceux qui observent la scène avec étonnement.

Les clients les plus expérimentés sont ceux qui font la course aux transats les mieux installés. Lorsqu'on lui pose la question, le directeur dessine un profil clair.

"Il y a ceux qui viennent depuis des années et qui veulent un transat particulier, d'autres veulent être près de la piscine pour les enfants, ou voir la mer. Enfin, il y a ceux qui viennent avec des amis et qui veulent être tous ensemble", explique Marcos.

La Costa del Sol a connu une "belle année", enregistrant les meilleurs chiffres de son histoire, selon le président du Conseil du tourisme et de l'aménagement de la Costa del Sol, Francisco Salado.

Malgré la baisse du nombre de visiteurs, les recettes touristiques ont augmenté de 18,3 % pour atteindre 17 081 millions d'euros.

Pour faire face à la demande, l'hôtel Sunset Beach Club a abattu des palmiers et acheté davantage de chaises longues pour étendre la zone de la piscine, expliquant que si, par le passé, les touristes préféraient aller à la plage, cette tendance a changé au cours des dernières années.

Des protocoles ont également été mis en place pour éviter les conflits.

Les contrôleurs de transats font le tour de la piscine pour repérer les hamacs faussement occupés et laisser un avertissement. Au bout d'une heure, ils reviennent et s'il n'y a toujours personne, ils enlèvent les objets laissés sur place afin de libérer le siège pour qu'un autre client puisse l'utiliser.

Il y a des indices qui les mettent en alerte : "S'ils laissent un livre sur le hamac à 9h30 du matin, nous savons qu'ils le gardent. D'autres laissent une seule serviette pour couvrir quatre transats", souligne José Carlos.

"Les plus courageux sautent dans la piscine au petit matin, posent leur serviette là où ils le souhaitent et retournent se coucher", ajoute le directeur de l'hôtel.

Le travail du contrôleur de transats a été spécialement conçu pour que les clients puissent profiter de la piscine sans surprise.

"Le nom est très bien choisi, il permet d'éviter les bagarres entre les personnes. Même s'il est vrai que certains s'énervent lorsque nous leur prenons leur serviette", précise José Carlos.

Néanmoins, la méthode s'est avérée efficace, car de nombreux clients renouvellent l'expérience, mais ils ne sont pas nombreux à retenir la leçon.

"C'est comme le jour de la marmotte", dit le gérant.

5 000 euros par jour pour économiser les transats

En 2020, Alexia Parmigiani a quitté son entreprise à Londres pour s'installer à Ibiza.

À son arrivée sur l'île espagnole, elle a compris que les transats pouvaient lui rapporter une fortune.

Les touristes font la fête jusqu'au petit matin et ne parviennent pas à se lever assez tôt pour réserver un transat au bord de la piscine. Pourtant, ils voulaient les places les plus convoitées.

L'un des services les plus populaires proposés par Alexia Parmigiani, qui travaille aujourd'hui pour la société de conciergerie de luxe Queen of Clubs, est "Hold My Sunbed".

En échange d'environ 500 euros, la Britannique garde un transat pour vous. En haute saison, elle peut avoir jusqu'à dix clients par jour, ce qui lui permet de générer un flux financier de 5 000 euros, a déclaré Mme Parmigiani lors d'une récente interview.

Son mode opératoire consiste à passer des accords avec les propriétaires des meilleurs clubs ou plages pour pouvoir offrir ce service. Lorsqu'elle est engagée, Alexia Parmigiani se rend au club dès son ouverture, à dix heures du matin, et marchande la meilleure place au bord de la piscine.

Elle se dirige ensuite vers le transat et veille à ce que personne n'obtienne celui de son client. Armée d'un ventilateur, elle attend pendant des heures que le client se décide à venir.

Comme elle l'a expliqué aux médias, elle ne s'assoit jamais sur les transats pendant qu'elle attend, car elle risquerait de froisser les serviettes.