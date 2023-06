Cinq belles plages accessibles en train en Europe

De l'Italie aux Royaume-Uni, en passant par la France et l'Espagne, de belles côtes et certaines stations balnéaires sont accessibles en train.

Plutôt que d'opter pour l'avion lors des vacances, pourquoi ne pas préférer une alternative plus respecteuse de l'environnement ? Certaines des plus belles plages d'Europe sont facilement accessibles en train, un moyen plus durable et moins stressant de voyager.

L'Italie, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni possèdent tous des côtes desservies par un réseau ferroviaire. Voici une sélection de sites synonymes de sable doré, de produits de la mer frais et de promenades au bord de l'eau.

5. Folkestone, en Angleterre, pour l'art excentrique et les films en bord de mer

L'été est le moment idéal pour visiter Folkestone, en Angleterre. Située entre deux falaises sur la côte sud-est du Kent, la cité balnéaire animée est un centre artistique et culturel.

Le port de Folkestone dans le Kent, en Angleterre. Canva.

Près des boutiques excentriques du Creative Quarter se trouve la plage abritée de Sunny Sands. Tout indiqué pour boire un verre, le Pilot Beach Bar, où les vacanciers peuvent se prélasser sur des chaises longues, en sirotant une bière artisanale.

Le soir venu, le Folkestone Harbour Arm regorge d'échoppes dédiées à la cuisine de rue. Des projections de films en plein air y ont régulièrement lieu, ainsi que, chaque année, un spectacle de la chanteuse Kate Bush.

Comment se rendre à Folkestone en train :

Une heure de train de la gare de Londres St Pancras. La plage se trouve à 25 minutes de marche de la gare centrale de Folkestone.

4. Rimini en Italie, pour les bars de plage et la gastronomie

La plage de Rimini s'étend sur 15 kilomètres le long de la côte adriatique de l'Italie et constitue le choix intéressant pour ceux qui souhaitent passer des vacances avec tous les services à portée de main.

La bande de sable est divisée en une succession de bars et de restaurants de plage où vous pouvez louer des chaises longues et des parasols pour la journée ou pour plusieurs semaines.

La plage de Rimini s'étend sur 15 kilomètres le long de la côte adriatique italienne. Canva

Pour les enfants, il y a des aires de jeux et des terrains de sport. La nuit, nombruex sont les clubs animés où il est possible de danser sur le sable jusqu'au lever du soleil.

Rimini se trouve en Émilie-Romagne, célèbre pour son parmesan, ses pâtes farcies et son vinaigre balsamique. De quoi stimuler ses papilles dans les restaurants du bord de mer.

Comment se rendre à Rimini en train :

Rimini est bien reliée par train direct à plusieurs grandes villes italiennes, dont Rome, Venise et Bologne.

3. Bretagne, France, pour la voile et les randonnées côtières

La côte bretonne s'étend sur plus de 1 125 kilomètres, et les plages de sable et les criques rocheuses ne manquent pas.

La plage du cap Coz, près de Quimper en Bretagne. Canva.

Le littoral autour de la ville de Quimper, au nord-ouest, est très varié. Rendez-vous au Cap Coz pour profiter de la vue sur la baie et de la plage de sable. Ceux qui recherchent un séjour plus actif peuvent prendre des cours de voile à Bénodet ou à Concarneau, un bon choix pour les familles. Les randonneurs apprécieront le sentier côtier GR34 qui empunte la Pointe du Raz, le point le plus occidental de France.

Comment se rendre à Quimper en train :

Quimper est accessible depuis Paris en TGV. De là, des services régionaux réguliers desservent la côte.

2. Tarragone, en Espagne, pour le sable doré et les ruines romaines

Tarragone, à une heure à peine au sud de Barcelone, est réputée pour ses plages de sable fin et doré. Sous des promontoires couverts de pins, 15 kilomètres de plages descendent en pente douce jusqu'aux flots.

Tarragone, au sud de Barcelone. Canva.

En surplomb de la Playa el Miracle, se trouve un théâtre romain datant du IIe siècle avant J.-C., où se déroulaient autrefois des combats de gladiateurs.

Comment se rendre à Tarragone en train :

Tarragone est reliée à Gérone, Barcelone et Madrid par des trains directs.

1. Monopoli, en Italie, pour les fruits de mer frais et la spectaculaire côte rocheuse

Monopoli se trouve dans le talon de la botte italienne, dans la région des Pouilles, l'une des mieux cotées pour ses plages.

Le centre historique labyrinthique de Monopoli compte une belle cathédrale baroque. Canva.

Sur le littoral, Monopoli possède de nombreuses petites baies et des bandes de sable qui débouchent sur des eaux cristallines et sont bordées de formations rocheuses (grottes et falaises) spectaculaires.

Le soir venu, de nombreux restaurants proposent des fruits de mer frais pêchés le matin même par les flottes de pêcheurs locaux.

Comment se rendre à Monopoli en train :

La gare de Monopoli est bien reliée à Bari, la capitale des Pouilles, ainsi qu'à Naples et à Rome.