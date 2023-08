Les scénaristes et les studios en grève à Hollywood retournent à la table des négociations

Les grèvistes portent des pancartes devant les locaux de Netflix le mercredi 9 août 2023 à New York - Tous droits réservés Jocelyn Noveck/Invision

Par Euronews avec AFP

Les négociateurs des scénaristes hollywoodiens en grève et des principaux studios retourneront à la table des négociations vendredi, a annoncé la Writers Guild of America (WGA), alors que la grève dure depuis plus de 100 jours.