Alors que les grèves à Hollywood se poursuivent, voici quelques-unes des productions américainespour lesquelles les cinéphiles devront s'armer de patience.

Hollywood et l'ensemble de l'industrie cinématographique sont à l'arrêt. Plusieurs mois après le début de la grève de la Writers Guild of America, la Screen Actors Guild a rejoint le piquet de grève, ce qui signifie que pour la première fois en 60 ans, les scénaristes et les acteurs américains sont en grève en même temps.

Les deux syndicats veulent que les studios et les services de diffusion en continu offrent de meilleurs salaires, des droits d'auteur plus élevés, des contributions plus importantes à leurs régimes de retraite et de santé, et des garanties sur l'utilisation de l'IA dans l'industrie.

On ne sait pas encore combien de temps durera cette grève. La plus longue grève de la WGA a duré 153 jours, tandis qu'en 1980, les acteurs ont fait grève pendant plus de trois mois.

Comment les téléspectateurs seront-ils affectés ?

Les talk-shows de fin de soirée et de nombreuses productions télévisées ont déjà été interrompus à long terme en raison de la grève des scénaristes.

Des séries comme The Last of Us, Yellowjackets, American Horror Story, Big Mouth, Stranger Things, Abbott Elementary, Severance et Daredevil : Born Again, ont toutes été interrompues, et des talk-shows comme Last Week Tonight with John Oliver, The Late Show with Stephen Colbert, Late Night with Seth Meyers et d'autres sont également à l'arrêt.

Aujourd'hui, la grève concerne aussi des films à gros budget, dont certains sont en cours de production.

L'impact de ces arrêts de production dépendra de la durée des grèves, et même s'il faut un certain temps pour que le grand public ressente les effets des grèves en cours, de nombreuses sorties de films à venir seront affectées.

De petits studios indépendants comme A24 ont accepté les conditions du SAG et continueront à filmer et à utiliser leurs acteurs pendant la grève. Cela signifie que le public pourrait n'avoir accès qu'à des films financés par des indépendants, ainsi qu'à de nombreux films européens et asiatiques cet automne. Ce n'est pas une mauvaise chose, car certaines perles méconnues bénéficieront de la plateforme et de l'attention qu'elles méritent.

Cependant, voici quelques-unes des productions américaines les plus remarquables et les plus médiatisées pour lesquelles les cinéphiles devront s'armer de patience.

Challengers

Prévu pour l'ouverture de la Mostra de Venise cette année, le très attendu triangle amoureux de Luca Guadagnino, qui se déroule sur les courts de tennis, a été retiré de la liste des films à l'affiche à cause des grèves. Le film de MGM / Amazon, avec Zendaya et Josh O'Connor, sera reporté à avril 2024. Le festival a annoncé que le film d'ouverture serait désormais le drame italien Comandante d'Edoardo De Angelis, car le Lido se concentrera sur les productions européennes et asiatiques cette année, un plan B qui ternira la réputation de longue date du festival, qui présente en avant-première les principaux lauréats des Oscars de l'année suivante. Et en parlant de Zendaya...

Dune : Part Two

Selon certaines rumeurs, Warner Bros chercherait à retarder la sortie de son film à grand spectacle de novembre, Dune : Part Two, avec Zendaya et Timothée Chalamet. Un rapport de Variety indique également que le studio envisage de déplacer The Color Purple et Aquaman and The Lost Kingdom de DC. En effet, la suite de Dune, l'épopée de science-fiction de Denis Villeneuve, pourrait être déplacée du 3 novembre 2023 à une date non divulguée en 2024. C'est logique, car un film comme Dune : Deuxième partie bénéficierait grandement de la participation de ses acteurs vedettes - qui comprennent également Austin Butler, Florence Pugh, Javier Bardem, Josh Brolin et Christopher Walken - et les restrictions syndicales actuelles stipulent que ces acteurs ne peuvent pas faire la promotion d'œuvres passées ou futures réalisées et diffusées par des sociétés soumises à des interdictions. Néanmoins, il s'agissait de l'un de nos titres les plus attendus de 2023, alors croisons les doigts pour qu'il puisse encore sortir cette année.

Beetlejuice 2

Beetlejuice Warner Bros.

Beetlejuice, la comédie d'horreur classique de 1988 de Tim Burton, rejoint la longue (et de plus en plus épuisante) liste des films emblématiques qui recevront une suite en 2024. Les stars originales Michael Keaton, Catherine O'Hara et Winona Ryder rejoignent la nouvelle venue Jenna Ortega pour le nouveau film, qui avait été annoncé en février 2022. Le tournage a commencé en mai et s'est déroulé en Angleterre et dans le Vermont, aux États-Unis. La date de sortie du film est actuellement fixée au 6 septembre 2024, mais rien ne garantit qu'elle sera maintenue, car le film devrait subir d'importants retards, la production ayant été complètement interrompue. Mais soyons réalistes : les fans ont dû attendre 35 ans pour une suite - ils peuvent bien attendre un peu plus longtemps.

Fast X Part 2

Fast X Universal Pictures

Sans vouloir minimiser les grèves et leurs conséquences, c'est un retard qui ne nous dérange pas trop. Le dixième volet de la franchise Fast & Furious, Fast X, est sorti au début de l'année, et c'était une véritablement nul. La fin, un énorme suspense qui offrait peu de résolution (ou de logique narrative de base) à l'intrigue en cours du film, a montré une fois de plus que cette franchise avait grand besoin de meilleurs scénaristes et d'un point final définitif. En l'état actuel des choses, les spectateurs devront attendre au minimum 2025 pour ce qui est annoncé comme la conclusion de la franchise.

L'amateur

Rami Malek AP Photo

Après son caméo prolongé dans Oppenheimer de Christopher Nolan, Rami Malek devait commencer à travailler sur The Amateur, un thriller d'espionnage dans lequel il incarnera un cryptographe de la CIA contraint d'enquêter sur le meurtre de sa femme. Le tournage aurait commencé début juin, avec James Hawes, réalisateur de Black Mirror et Slow Horses, à la réalisation. Sa date de sortie en novembre 2024 sera très probablement repoussée.

Venom 3

Venom: Let There Be Carnage Sony

Après Morbius et la suite médiocre de Venom, Venom : Let There Be Carnage, Sony a besoin d'un film en prise de vue réelle. La production de Venom 3, qui n'a pas encore de titre, aurait démarré en juin, et Tom Hardy aurait également participé à l'écriture du scénario. Juno Temple et Chiwetel Ejiofor rejoignent tous deux le projet, et la date initiale d'octobre 2024 pourrait encore être maintenue, en fonction de la durée des grèves. Mais on peut dire sans risque de se tromper qu'il y a beaucoup à attendre de ce projet. En parlant du Spider-verse...

Spider-Man : Au-delà du Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse Sony

Le film de cette année, Spider-Man : Across the Spider-Verse, est l'un de nos films préférés de l'année jusqu'à présent. Il a laissé le public sur un suspense alléchant, laissant présager le troisième et dernier épisode d'une série vibrante qui a dépassé toutes les attentes. Le film d'animation est actuellement prévu pour le 29 mars 2024, mais il est fort probable que nous devions attendre plus longtemps, car les acteurs n'ont pas encore enregistré leurs répliques.

Mission : Impossible - Dead Reckoning Part Two

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One Paramount Pictures

La suite du médiocre Dead Reckoning Part One de cet été a déjà terminé le travail sur la plupart de ses séquences d'action majeures. Cependant, il reste encore beaucoup de scènes à tourner pour l'événement en deux parties de la franchise d'espionnage bien-aimée. La production a été interrompue pendant que Tom Cruise et le scénariste-réalisateur Christopher McQuarrie s'occupaient de la promotion du premier chapitre, dont on dit qu'il sera le dernier rôle de Cruise dans la peau d'Ethan Hunt. McQuarrie a indiqué que la deuxième partie n'était terminée qu'à environ 40 % au moment où la grève des scénaristes a éclaté le mois dernier. La date initiale de début du film, le 28 juin 2024, ressemble à s'y méprendre à Mission : Impossible.

Gladiator 2

Gladiator Universal Pictures - Dreamworks

23 ans après que Russell Crowe a joué Maximus Decimus Meridius, le travail sur Gladiator 2 a enfin commencé. Ridley Scott est à nouveau aux commandes d'une nouvelle suite. Vous remarquez une tendance ? Il ne s'agit pas d'une suite indispensable, mais l'idée de suivre le fils de Maximus, interprété par Paul Mescal, qui jure de venger la mort de son père, semble séduisante. Il est rejoint par Djimon Honsou et Connie Nielsen, qui reviennent, ainsi que par Pedro Pascal et Denzel Washington. Le tournage se déroulait au Maroc au moment où la grève a éclaté, et bien que les deux tiers du film soient terminés, la date de début du 22 novembre 2024 sera probablement repoussée à 2025.

Wicked - Parties 1 et 2

Wicked Universal Pictures

L'adaptation sur grand écran de la comédie musicale à succès Wicked a également été interrompue. Le développement a été annoncé en 2012 avant que le casting ne soit révélé en 2021 et que la production ne commence en 2022, avec Ariana Grande et Cynthia Erivo dans les rôles principaux et le réalisateur de Crazy Rich Asians, Jon M Chu, à la barre. Divisé en deux parties, le premier volet devait sortir en novembre 2024, le second devant arriver presque exactement un an plus tard, en 2025. Bien que le tournage ait commencé en décembre 2022, après des retards dus à la pandémie, il y a fort à parier que ces deux films sortiront respectivement en 2025 et 2026.

Twisters

Twister Warner Bros

Près de trente ans après la sortie du film original en 1996, Twisters est la suite longtemps retardée du film catastrophe emblématique Twister. Le public se préparait à une sortie le 19 juillet 2024, un délai qui sera difficile à tenir, car le tournage de Twisters n'aurait commencé qu'en mai. Si l'on ajoute à cela la post-production de tous les effets spéciaux nécessaires, nous sommes encore loin de voir ce film nous époustoufler sur grand écran.

Deadpool 3

Deadpool 3 Marvel Studios

Les Marvel Studios planifient à l'avance et, par conséquent, leurs quatre grands projets en cours de production ont été affectés par les grèves des scénaristes et des acteurs. Captain America : Brave New World a réussi à terminer sa production avant d'être vraiment affecté (bien que les reshoots soient interdits), tandis que la production de Blade et de Thunderbolts a été interrompue. Il y a aussi le troisième film Deadpool, le premier des anciennes propriétés de la Fox à sortir sous la bannière du MCU, avec Ryan Reynolds dans le rôle de Wade "Deadpool" Wilson et Hugh Jackman de retour dans le rôle de Wolverine, photographié dans un costume jaune et bleu conforme à la bande dessinée, qui a fait exploser l'internet. Marvel a besoin d'une victoire, car les films de super-héros n'ont pas fait recette ces derniers temps, et leur calendrier soigneusement établi devra être repensé, car il n'y a aucune chance que le film soit terminé à temps pour sa sortie prévue le 3 mai 2024.

Paddington au Pérou

Paddington 2 Studio Canal

Paddington 2 était une joie absolue, un jeu réconfortant qui est devenu le film le mieux noté de tous les temps sur Rotten Tomatoes en 2017. Six longues années se sont écoulées et nous étions enfin sur le point d'avoir un troisième volet. La production devait commencer en juillet, mais maintenant le hiatus indéfini signifie que les spectateurs devront attendre jusqu'à probablement 2025 pour le retour au Pérou de l'ursidé bien-aimé mangeur de sandwich à la marmelade.

Voilà qui est dit.

Il reste à voir si d'autres sorties importantes en 2023, comme Poor Things de Yorgos Lanthimos et Ferrari de Michael Mann (tous deux initialement prévus à Venise), ainsi que The Marvels de Disney le 10 novembre, le reboot de la franchise The Hunger Games de Lionsgate et la Ballade des oiseaux chanteurs et des oiseaux chanteurs de l'Union européenne, seront également au programme : The Ballad of Songbirds & Snakes de Lionsgate, le 17 novembre, et Napoleon de Sony Columbia Pictures, réalisé par Ridley Scott et interprété par Joaquin Phoenix, le 22 novembre, bénéficieront de sorties en salles planifiées sans que leurs acteurs ne participent aux tournées de presse promotionnelles.

Les grèves à Hollywood se poursuivent...