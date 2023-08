Coran brûlé : la Suède appelle à la vigilance

Après plusieurs épisodes où le Coran a été brûlé en Suède, les autorités appellent les Suédois à la vigilance et s'inquiètent du risque d'attentat

La Suède appelle ses ressortissants à redoubler de vigilance à l'étranger.

PUBLICITÉ

Selon Stockholm, les autodafés du Coran ont provoqué une intensification des appels à la haine dirigés contre la Suède.

Les autorités suédoises disent avoir repéré des projets d'attaques contre les intérêts suédois.

Gunnar Strömmer, Ministre suédois de la Justice : "La Suède est passée d'une cible "légitime" pour les attaques terroristes, parmi tous les autres pays occidentaux, à une cible plus prioritaire pour ce type d'attaque terroriste. Au cours de l'été, la police de sécurité et le gouvernement ont fait savoir que la situation en matière de sécurité était plus grave aujourd'hui qu'il y a six mois."

Les autorités suédoises ont condamné à plusieurs reprises les autodafés du Coran par des militants anti-musulmans.

La Suède ne dispose d'aucune loi interdisant de brûler ou profaner le Coran ou n'importe quel autre livre d'une autre religion.