Une vidéo virale appelant au boycott des Jeux olympiques de Paris 2024 a-t-elle vraiment été publiée par un grand média américain ? C'est ce que tente de faire croire un certain compte Twitter.

Une vidéo juxtaposant des clips promotionnels des prochains Jeux olympiques de Paris 2024 et des images choquantes de la violence policière en France est devenue virale sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

PUBLICITÉ

Le clip se termine par un appel au boycott de l'événement, accusant la France de violations des droits de l'homme.

Depuis le début du mois d'août, la vidéo a été visionnée plus de 5 millions de fois sur la plateforme.

Elle a été partagée par un certain nombre de journalistes et d'hommes politiques, dont Gilbert Collard, un eurodéputé français d'extrême droite, qui a accusé le président français Emmanuel Macron de "détruire la réputation de la France" à l'étranger.

La vidéo a été partagée par ce qui semble être un organe de presse appelé New York Insider.

Elle porte la coche bleue de Twitter, qui peut désormais être achetée par n'importe qui à condition de payer un abonnement.

Le profil renvoie à un site web : newyorkinsider.net. À première vue, il s'agit d'un site d'information classique avec de nombreux articles sur le sport, la politique et les affaires.

Mais le premier indice qui a alerté Euronews est que tous les articles sont signés par un certain "Michael".

La plupart du contenu semble avoir été copié et collé à partir d'autres organismes d'information légitimes tels que le New York Times et le Huffington Post.

En outre, contrairement à la plupart des organes de presse réputés, il n'y a pas de "page à propos" qui précise, qui est à l'origine de la publication.

En vérifiant qui se cache derrière le nom de domaine, Le Cube a trouvé un site web anonyme enregistré aux États-Unis mais créé seulement un mois avant la publication de la vidéo de boycott virale - donc assez récent.

En passant le nom de domaine sur un site web qui peut montrer quels autres noms de domaine y sont associés, nous avons trouvé le blog d'un entrepreneur azerbaïdjanais, propriétaire d'une agence de communication qui crée du contenu numérique pour les marques.

PUBLICITÉ

Son entreprise peut notamment rédiger des communiqués de presse en plusieurs langues directement publiés sur divers sites web, dont le New York Insider.

Nous avons contacté le propriétaire du blog et de l'entreprise et il a insisté : "Nous ne sommes associés à aucune campagne de relations publiques liée à la vidéo virale. Ni moi ni mon équipe ne sommes impliqués dans sa création."

"L'association du domaine du site web New York Insider avec le nom de notre entreprise est uniquement le résultat du travail de développement du site web que nous avons effectué pour eux", a-t-il ajouté.

Il n'a pas répondu à nos questions sur les raisons pour lesquelles le site web du New York Insider tente de se faire passer pour un organe d'information légitime tout en utilisant apparemment du contenu provenant d'autres médias.

Cependant, la campagne d'influence a fonctionné. Le site New York Insider s'en est même vanté dans un article affirmant que le clip "a pris Internet d'assaut", attirant l'attention "de journalistes célèbres et de représentants du gouvernement".

PUBLICITÉ

" La frustration et la colère du peuple français sont dirigées vers la mauvaise stratégie politique présumée du président Emmanuel Macron, ce qui suscite des inquiétudes croissantes quant à l'image ternie de la France dans le monde", écrit l'anonyme "Michael".

Il semble que cette vidéo ait déjà été publiée sur X. Quelques heures avant que New York Insider ne la publie, elle commençait déjà à faire parler d'elle en Azerbaïdjan.

Même des représentants du gouvernement l'avaient déjà partagé, comme le chef de presse du Conseil sur le soutien de l'État aux ONG sous la présidence de l'Azerbaïdjan.

Selon le site web de l'entité, "le Conseil de soutien de l'État aux ONG met en œuvre la propagande de la position équitable de l'Azerbaïdjan dans le conflit arménien-azerbaïdjanais du Haut-Karabakh dans les pays étrangers et les organisations internationales".

Nous avons contacté le service de presse du Conseil pour lui demander pourquoi son personnel partageait cette vidéo et par qui elle avait été créée.

PUBLICITÉ

Nous n'avons pas encore reçu de réponse, mais nous mettrons à jour cet article si c'est le cas.

Les relations entre la France et l'Azerbaïdjan ont été particulièrement tendues ces derniers mois. En juin, l'Azerbaïdjan a accusé Emmanuel Macron de "fausser" les pourparlers de paix avec l'Arménie après un sommet de l'UE.

Bakou et Erevan sont en conflit depuis des années au sujet du Haut-Karabakh. Le Président Macron a été l'un des plus proches soutiens de l'Arménie au sein de l'UE, à la grande colère de l'Azerbaïdjan.