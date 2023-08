La dure vie des Afghanes sous le régime taliban

Deux ans après le retour de taliban, les Afghanes font le compte des interdits et des restrictions qui restreignent leur liberté et assombrissent leur avenir.

Deux ans se sont écoulés depuis la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans

Et les craintes de beaucoup se sont confirmées.

Les femmes sont les premières touchées par les interdictions.

Désormais, leurs déplacements sont limités, elles ne peuvent plus voyager seule d'une province à l'autre ou même, en voiture, s'asseoir ailleurs qu'à l'arrière.

Une Afghane témoigne : "En général, et pas seulement pour moi, mais aussi pour des millions d'autres filles et femmes qui vivent ici vivent chaque jour dans la tristesse, la douleur, et beaucoup de déception, surtout pour les filles afghanes qui vivent dans l'inquiétude de ce qui pourrait leur arriver dans le futur. Elles font face à un avenir incertain parce que les femmes ne sont pas autorisées à faire certaines choses, qu'il y a des restrictions et que ces restrictions sont, chaque jour, plus nombreuses. Par exemple, il y a d'abord eu l'interdiction pour les femmes d'aller à l'école, puis à l'université, puis d'aller seule au marché, puis de voyager sans être accompagnée.

Les multiples interdictions qui frappent l'éducation des filles en Afgahnistan sont parmi les mesures les plus préoccupantes.

Leurs conséquences sont durables.

Avant le retour des talibans, plus de 100 000 afghanes étaient inscrites dans des universités publiques ou privées du pays.

Aujourd'hui, certaines d'entre elles se tournent vers des options d'enseignement en ligne.

L'Université du peuple est un des moyens pour les Afghanes de poursuivre leurs études.

Shai Reshef, président de l'Université du peuple : "Les chiffres étaient tellement importants que nous sommes passés de 1000 à 2000. Nous avons dit que nous allions accueillir 2000 personnes. Et cela n'a cessé de croître. Aujourd'hui, 21 000 femmes afghanes ont demandé d'étudier à l'université. Nous en avons accepté 2 500. Ainsi, 2 500 femmes étudient actuellement à l'Université du peuple et souhaitent que nous puissions en accueillir encore davantage.

Nous ne savons pas où va l'Afghanistan. Nous ne savons pas non plus à quoi ressemblera l'Afghanistan dans cinq ou dix ans. Mais nous, ainsi que nos étudiants, pensons que s'il existe une opportunité pour un avenir meilleur, nous devons la saisir et l'offrir à ceux qui veulent en faire partie."

Les talibans ne sont pas le seul obstacle qui empêche les Afghanes d'étudier.

En Afghanistan, les femmes ne disposent pas d'un accès internet fiable et bien souvent l'électricité est coupée.

Les talibans se vantent d'avoir mis fin à 40 ans de conflit.

De leur côté, les Afghanes s'interrogent sur le prix à payer.

Une Afghane témoigne : "La paix ne signifie pas seulement l'absence de guerre. Pour moi, la paix signifie avoir le droit d'être soi-même, le droit de faire ses propres choix.

Dans cette société, nous sommes une population marginalisée et privée de droits. Notre situation est mauvaise et empire de jour en jour."