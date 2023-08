Le président russe reproche aux pays de l'OTAN de provoquer de nouveaux conflits et les accuse de mettre le feu aux poudres en Ukraine.

Le président russe a reproché aux pays de l'OTAN de provoquer de nouveaux conflits pour en tirer profit et renforcer leurs capacités offensives.

Lors du forum international sur la sécurité, en Russie, Vladimir Poutine a rejeté la responsabilité de la guerre en Ukraine sur les pays occidentaux : "L'exemple de l'Ukraine montre clairement où mène la politique qui consiste à jeter de l'huile sur le feu, a-t-il déclaré.En injectant des milliards de dollars dans le régime néo-nazi, en lui fournissant des équipements, des armes, des munitions, en envoyant des conseillers militaires et des mercenaires, tout est fait pour mettre le feu aux poudres et y entraîner d'autres États".

Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, en visite en Russie, a déclaré qu'"_il est important de communiquer ouvertement et de résoudre les différends._Qu'il s'agisse de l'Afghanistan, de la Syrie, de la péninsule coréenne, de l'Ukraine ou de la question nucléaire en Iran, la Chine s'est engagée à promouvoir la paix et les négociations, et à construire un plus grand consensus international."

La Chine affirme être neutre dans le conflit, mais a accusé les États-Unis et leurs alliés de provoquer la Russie. Pékin a maintenu des liens économiques, diplomatiques et commerciaux solides avec Moscou.