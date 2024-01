Un prisonnier politique bélarusse meurt d'une pneumonie faute de soins médicaux

Par Euronews avec AP

Vadzim Khrasko est mort d'une pneumonie dans une colonie pénitentiaire près de la ville de Vitebsk, dans le nord-est du pays, après que les autorités pénitentiaires ont tardé à l'emmener à l'hôpital.

Un prisonnier politique est décédé en prison au Bélarus après que les autorités ne lui ont pas fourni de soins médicaux appropriés, a déclaré lundi le groupe de défense des droits de l'Homme Viasna.

Sa mort met en lumière les conditions cruelles qui règnent dans les prisons du Bélarus.

Vadzim Khrasko est décédé le 9 janvier, mais les autorités pénitentiaires n'ont signalé sa mort que maintenant.

Le détenu, un spécialiste des technologies de l'information décédé à l'âge de 50 ans, purgeait une peine de trois ans pour avoir offert des dons à des groupes d'opposition qualifiés d'"extrémistes" par les autorités.

Le militant politique Leanid Sudalenka, qui purgeait une peine de trois ans dans la même colonie pénitentiaire, a déclaré à l'Associated Press, à la fin de sa peine, qu'il avait failli mourir lorsque l'épidémie de COVID-19 avait atteint l'établissement.

Il a déclaré que lui et d'autres prisonniers politiques devaient porter une étiquette jaune sur leur uniforme, afin d'être facilement identifiables par les gardiens qui, selon lui, les brutalisaient, les maltraitaient et les humiliaient régulièrement.

Leanid Sudalenka explique que les méthodes d'intimidation peuvent aller des cellules de punition et de l'isolement complet, au refus de rencontrer un avocat et au refus de soins médicaux et de médicaments.

Traduction du post ci-dessus : "Aujourd'hui, j'ai appris la nouvelle tragique du décès du prisonnier politique Vadzim Khrasko, en raison de soins médicaux inadéquats. Je présente mes sincères condoléances à sa famille et à ses amis. C'est le quatrième prisonnier politique mort au #Bélarus depuis 2020. Nous devons agir maintenant pour éviter d'autres décès !"

D'autres prisonniers n'ont pas survécu à leur incarcération, notamment l'artiste Ales Pushkin, qui est mort en juillet d'un ulcère perforé après n'avoir reçu aucun soin médical, et Vitold Ashurak, dont le corps a été remis à ses proches en 2021, portant encore un bandage à la tête.

Les autorités bélarusses ont réprimé les opposants au président autoritaire Alexandre Loukachenko après les grandes manifestations en réponse aux élections d'août 2020, qui lui ont permis d'obtenir un sixième mandat. L'opposition et l'Occident considèrent le scrutin comme frauduleux.

Les manifestations ont balayé le pays pendant des mois, faisant descendre des centaines de milliers de personnes dans les rues. Plus de 35 000 personnes ont été arrêtées, des milliers ont été battues en garde à vue et des centaines de médias indépendants et d'organisations non gouvernementales ont été fermés et interdits.

Plus de 1 400 prisonniers politiques sont toujours derrière les barreaux, y compris des dirigeants de partis d'opposition et le célèbre défenseur des droits de l'homme Ales Bialiatski, lauréat du prix Nobel de la paix 2022.

Sviatlana Tsikhanouskaya, chef de file de l'opposition du Bélarus en exil, qui a été contrainte de quitter le pays après avoir défié Alexandre Loukachenko lors du scrutin de 2020, a demandé l'ouverture d'une enquête sur la mort de Vadzim Khrasko.