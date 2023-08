Seule une poignée d'oligarques russes s'est exprimée contre l'invasion de l'Ukraine depuis février 2022. Leur condamnation publique de la guerre a-t-elle atteint le public russe et le Kremlin ?

"L'invasion de l'Ukraine par la Russie est barbare et je m'y oppose catégoriquement", a déclaré la semaine dernière Arkady Voloj, cofondateur du moteur de recherche russe Yandex.

PUBLICITÉ

Il fait partie des nombreux oligarques qui ont été frappés par les sanctions de l'UE en juin 2022.

"Je suis horrifié par le sort des Ukrainiens, dont beaucoup sont mes amis et mes proches, et dont les maisons sont bombardées tous les jours", a ajouté Arkady Volozh dans un communiqué publié jeudi.

Cette déclaration ferme, qui a fait la une des journaux, condamne sans équivoque la guerre menée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine et place Arkady Volozh sur la courte liste des oligarques russes qui se sont prononcés contre l'invasion depuis février 2022.

Arkady Voloj, qui a cofondé Yandex en 1997 et s'est installé en Israël en 2014, a démissionné de son poste de directeur général de la société et a quitté son conseil d'administration l'année dernière, après que l'UE a inclus Yandex dans une liste d'entreprises russes sanctionnées.

À l'époque, l'UE avait écrit que le moteur de recherche était "responsable de la promotion des médias et des récits d'État dans ses résultats de recherche, ainsi que du déclassement et de la suppression des contenus critiques à l'égard du Kremlin, tels que les contenus liés à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine".

Elle a également accusé Arkady Voloj de soutenir "matériellement ou financièrement" l'invasion. Il a qualifié cette décision de "malavisée".

Les oligarques russes cèdent-ils à la pression occidentale ?

La récente condamnation publique de la guerre par Arkady Voloj pourrait apparaître comme un exemple du fait que les sanctions imposées par l'UE ont fonctionné comme prévu, brisant la prétendue loyauté d'Arkady Voloj à l'égard de Vladimir Poutine.

Mais ce n'est pas du tout le cas, selon Emily Ferris, chargée de recherche sur la sécurité russe et eurasienne au Royal United Services Institute (RUSI), un groupe de réflexion britannique sur la sécurité et la défense.

"Il est très facile de s'exprimer contre le régime lorsque vous n'êtes pas dans le pays et que la plupart de vos actifs n'y sont plus", a déclaré Emily Ferris à Euronews.

_"La plupart des oligarques, franchement, ne se sont pas exprimés contre la guerre ",_a-t-elle ajouté. "Et c'est parce que la plupart d'entre eux sont toujours en Russie et y possèdent toujours leurs actifs. Je n'ai pas vu beaucoup d'oligarques transférer leurs actifs hors de Russie - et c'est en partie parce qu'il est très difficile de le faire ".

Parmi les quelques autres oligarques russes de premier plan qui ont publiquement condamné la guerre, on trouve Oleg Tinkov, le fondateur de la banque Tinkoff - l'un des plus grands prêteurs de Russie - qui a renoncé à sa citoyenneté russe l'année dernière pour condamner le "fascisme de Poutine".

PUBLICITÉ

Avant lui, l'investisseur israélo-russe Iouri Milner, qui avait quitté la Russie pour les États-Unis en 2014, avait fait de même.

Le point commun de tous ces oligarques est qu'ils sont en dehors de la Russie.

"Si vous êtes en Russie, il est très difficile de s'opposer à la guerre, car vous risquez d'être poursuivi", a expliqué, à Euronews, David Lewis, professeur de politique mondiale à l'université d'Exeter, au Royaume-Uni.

Le président russe Vladimir Poutine lors de la conférence du Service de renseignement extérieur russe à Moscou, le 15 août 2023 Mikhail Klimentyev/Sputnik - AP Pool

"Ceux qui veulent conserver des liens commerciaux avec la Russie restent largement silencieux et seuls ceux qui sont à l'extérieur du pays et qui ont largement coupé leurs liens commerciaux avec la Russie se sentent capables et désireux de s'exprimer. Et même parmi eux, ils ne sont pas très nombreux", a ajouté David Lewis.

Il précise aussi que l'idée selon laquelle les sanctions retourneraient les oligarques contre Vladimir Poutine a toujours été "plutôt naïve".

PUBLICITÉ

"La politique et les affaires sont si étroitement liées en Russie qu'il est presque impossible de conserver ses affaires si l'on s'oppose aux politiques du gouvernement", a affirmé David Lewis.

Les membres de l'élite russe à l'intérieur du pays qui étaient désireux de se distancer de la position du Kremlin sur l'Ukraine ont eu une réaction discrète à la guerre, choisissant d'éviter de soutenir publiquement l'invasion plutôt que de s'y opposer, a déclaré Emily Ferris.

C'est en partie la raison pour laquelle, en Russie, la condamnation sévère de la guerre par Arkady Voloj n'a guère fait de bruit.

"Je pense qu'elle n'a eu que très peu d'impact pratique", a déclaré Emily Ferris. "En Russie, les gens ne considèrent pas les oligarques et les hommes d'affaires locaux comme une sorte de boussole morale pour la nation".

Les déclarations des oligarques condamnant la guerre sont également très peu relayées par les médias russes, "si tant est qu'elles le soient", ajoute-t-elle.

PUBLICITÉ

Que faudrait-il pour que les oligarques se retournent contre Poutine - et cela ferait-il une différence ?

"Ces cas individuels ne suffisent pas à changer les termes du débat ou à modifier le discours très rapidement", a déclaré David Lewis.

"Les oligarques ont très peu d'influence sur la prise de décision, en particulier sur les décisions relatives à la guerre elle-même. Ils sont beaucoup plus dépendants de Poutine que celui-ci ne l'est d'eux", a-t-il ajouté. "Ils constituent un groupe assez faible dans la politique russe, et ce depuis un certain temps".

Emily Ferris reconnaît que les quelques actes de rébellion des oligarques russes à l'étranger ne parviennent même pas à égratigner l'image de Vladimir Poutine à l'intérieur du pays.

"Son emprise sur le pouvoir n'est pas vraiment dictée par ces oligarques mineurs, elle est dictée par les chefs militaires, les forces armées, les personnes qui lui sont proches - et il n'y a eu aucune sorte de rupture dans ce groupe en ce qui concerne leur consensus sur la guerre", a déclaré Madame Ferris.

Si les oligarques qui s'opposent à la guerre étaient ceux qui ont une présence significative dans le pays, qui dirigent des entreprises employant des centaines et des milliers de personnes susceptibles de perdre leur emploi à cause de leur insubordination, alors cela ferait une différence pour Poutine et la société russe. Mais il est peu probable que cela se produise.

"Tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent dans ce pays en possèdent une grande partie à Poutine, parce qu'il a créé les conditions qui leur ont permis de devenir aussi puissants", explique Emily Ferris. "Il serait incroyablement stupide de s'opposer à lui".