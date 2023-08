Le président de la FIFA est enthousiaste sur cette Coupe du Monde Féminine, et le regard que le monde entier a eu sur elle, avec deux milliards de téléspectateurs.

C'était un tournoi qui a innové : la toute première Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Océanie, la qualité des organisateurs, et un record d'audience de la télévision ici dans le pays. Nous avons interrogé le président de la FIFA, Gianni Infantino, sur l'héritage de la compétition.

Je suis extrêmement heureux, extrêmement fier, répond Gianni Infantino, le président de la FIFA. Cette Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 a tout simplement été la plus grande, la meilleure Coupe du Monde Féminine de la FIFA de tous les temps. Super ambiance : des stades pleins, dans les rues, partout. Les gens joyeux, heureux. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont été des hôtes vraiment fantastiques. 2 milliards de téléspectateurs, dans les stades 2 millions de spectateurs. Beaucoup, beaucoup de records ont été battus. Des surprises, des résultats auxquels on ne pouvait pas s'attendre. Huit nouveaux venus, un nouveau champion du monde. Je veux dire, que vouloir de plus ?"

Sam Ashoo, euronews :

"À l'avenir, quel est selon vous l'héritage de cette compétition ?"

Gianni Infantino, président de la FIFA :

"Eh bien, je pense que cette Coupe du Monde Féminine de la FIFA a vraiment eu un impact, transformant la société, en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est ce dont tout le monde ici me parle. Même dans le monde entier, les gens voient maintenant le football féminin d'une manière complètement différente parce que pour beaucoup, c'était peut-être la première fois qu'ils regardaient un match et ils voient qu'en fait c'est un grand sport, de grands athlètes, de grandes compétences techniques, de grandes compétences tactiques, grandes émotions, grande passion. Comme pour les hommes. Et avec une ambiance extrêmement joyeuse. Je pense donc que tout le monde regarde maintenant le football féminin d'une manière complètement différente. Et c'est exactement ce que nous voulions réaliser. Et à partir de là, nous passons au niveau suivant."

Sam Ashoo, euronews :

"Et est-ce que ce niveau, compte tenu des chiffres record que nous avons vus jusqu'à présent dans cette compétition, permettra d'avoir autant d'audience que pour les coupes du monde masculines ?"

Gianni Infantino, président de la FIFA :

"Eh bien, je pense que l'avenir appartient définitivement au football féminin. Et ce n'est pas seulement une question de relations publiques, ce n'est pas seulement quelque chose que nous disons. Ce sont vraiment les faits et les chiffres qui le montrent. Et, vous savez, la moitié de la population mondiale sont des femmes. Il est donc évident que cela va croître, cela va prospérer. Et, vous savez, il n'y a déjà pas beaucoup de compétitions masculines qui peuvent rivaliser avec cette Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Donc, à partir de là, je pense que la voie est ouverte pour que cela devienne aussi important que la Coupe du monde masculine."

Le lieu de la prochaine Coupe du monde n'a pas encore été décidé, mais quels que soient les hôtes, on s'attend à ce que 2027 soit encore plus grand que ce que nous avons vu ici en Australie et en Nouvelle-Zélande.