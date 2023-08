Paris dit "Bye Bye" aux trottinettes électriques en libre-service

Par euronews

Les trottinettes électriques en libre-service ont disparu des rues de Paris. Mais vous pouvez toujours utiliser la vôtre… Sinon, place aux vélos !

Adorées des jeunes et des touristes, peu appréciées voire détestées des Parisiens, les trottinettes électriques en libre-service ont vécu leur dernière journée dans les rues de Paris.

Après cinq ans de présence controversée et une votation inédite début avril où le "non" l'a emporté malgré un très faible taux de participation, les trois opérateurs, Lime, Tier et Dott, ont été forcés de changer de cap et pour certains de se rabattre sur le vélo en libre-service, comme Clément Pette, responsable des opérations de Tier en France :

"Nous avons commencé à retirer nos 5 000 trottinettes dimanche dernier. Et peu à peu, il ne reste plus que nos 5 000 vélos en libre-service dans les rues. Donc on enlève principalement entre 400 et 500 trottinettes tous les jours, entre 22 heures et 6 heures du matin, avec six ou sept agents qui travaillent spécialement sur cette opération."

Depuis août, 15 000 engins ont été progressivement retirés des rues pour être envoyés, après d'éventuelles réparations, dans d'autres villes.

Paris est la première capitale européenne à complètement interdire ces deux-roues en libre-service. Les habitants s'étaient plaints des scooters qui zigzaguaient entre les piétons et provoquaient de nombreux incidents et quelques accidents dramatiques.