Mongolie : le pape appelle à protéger l'environnement

Par Euronews

Le pape accueilli sur un tapis rouge à Oulan-Bator où le souverain pontife met en garde contre la corruption et appelle à faire davantage pour protéger l'environnement.

Le pape accueilli à Oulan-Bator sur un tapis rouge par le président mongole Ukhnaa Khürelsükh en habit traditionnel.

C'est la première visite d'un pape en Mongolie.

Le petit pays d'Asie compte à peine 1 400 fidèles chrétiens, mais peut être utile au Vatican pour faciliter ses relations avec la Chine et la Russie.

Le chef de l'Église de Rome a salué la tradition des Mongols à vivre en harmonie avec la nature et lancé un appel à faire davantage pour protéger l'environnement.

La Mongolie est l'un des plus gros exportateurs de charbon et Oulan-Bator figure parmi les villes les plus polluées au monde.

Le pape a également mis en garde contre la corruption qui, selon lui, "menace le développement de tout groupe humain".

En décembre dernier, un scandale dans l'industrie mongole du charbon avait provoqué d'importantes manifestations.