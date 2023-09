Le message du pape pour améliorer ses relations avec Pékin

Par Euronews avec AFP

Au dernier jour de sa visite en Mongolie, le pape salue le "potentiel de bien" des religions et lance un message pour tenter d'améliorer les relations du Vatican avec Pékin.

Le pape François salue le "potentiel de bien" des religions et appelle les responsables politiques à choisir la "voie de la rencontre et du dialogue".

Le chef de l'Église de Rome s'exprimait au dernier jour de sa visite en Mongolie où il a lancé un message pour tenter d'améliorer les relations du Vatican avec la Chine.

Le pape François : "Les gouvernements et les institutions séculières n'ont rien à craindre de l'œuvre d'évangélisation de l'Église, car elle n'a pas d'agenda politique à promouvoir, mais elle est soutenue par la force tranquille de la grâce de Dieu et par un message de miséricorde et de vérité, qui vise à promouvoir le bien de tous. "

Le Parti communiste chinois se méfie de l'Eglise romaine qui, à ses yeux, pourrait menacer son autorité et Pékin n'entretien pas de relations diplomatiques avec le Saint-Siège.