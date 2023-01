L'industrie automobile européenne appelle les dirigeants de l'UE à mettre en place une politique industrielle ambitieuse et structurée afin de rivaliser avec celles d'autres régions du monde.

Selon Luca de Meo, le nouveau président de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), l'approche de l'Europe consiste à réglementer l'industrie pour parvenir à des émissions nulles, alors que d'autres régions comme les États-Unis et la Chine stimulent leur industrie dans la transition verte.

S'adressant aux journalistes au siège de l'ACEA à Bruxelles, M. de Meo a demandé une action décisive "pour éviter le risque de désindustrialisation" en Europe.

"Nous avons besoin d'un cadre qui nous place dans une position concurrentielle à l'échelle mondiale, c'est très important. Notre industrie est une industrie mondiale, nous ne faisons pas de produits locaux. Pour nous, l'Europe est le point de départ d'un écosystème qui est mondial. Et nous avons besoin des autorités de notre côté pour créer une stratégie, pour créer un avantage concurrentiel pour le produit et la technologie au niveau européen.", déclareLuca de Meo, président de l'ACEA.

La poussée de l'ACEA est intervenue un jour avant que la Commission européenne ne déploie des propositions visant à soutenir les investissements dans les secteurs verts.

L'industrie automobile craint que les véhicules électriques restent inaccessibles pour de nombreux clients en raison du coût élevé des matières premières utilisées dans les batteries, qui fait grimper les coûts de production.

Ce qui manque en Europe, ce sont des incitations à l'achat, estime l'ACEA.

"L'accessibilité à la mobilité devient vraiment un sujet qui intéresse aussi les décideurs politiques. Et ce, parce que la réalité commence à toucher le sol. Avec le Green Deal, nous avons eu une quantité énorme d'ambitions inscrites dans une réglementation qui pousse vraiment l'Europe et ses industries - ce qui est bien. Mais il faut maintenant la mettre en œuvre et l'appliquer.", affirme Sigrid De Vries, directrice générale de l'ACEA.

Malgré l'incertitude économique générale, les ventes de voitures neuves dans l'UE devraient commencer à se redresser en 2023.

L'ACEA s'attend à une augmentation de 5% des immatriculations pour atteindre près de dix millions de véhicules.