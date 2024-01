La voiture la plus rapide du monde est mise aux enchères : combien vaut-elle ?

La Bugatti Chiron Super Sport 300+ pourrait atteindre 5 millions d'euros.

La Bugatti Chiron Super Sport 300+ 2022 fait partie d'une série limitée à 30 exemplaires.

Cette supercar très recherchée peut atteindre une vitesse d'un peu plus de 490 km/h.

A titre de comparaison, le plus grand avion de passagers au monde, l'Airbus A 380, qui peut accueillir plus de 850 personnes, décolle à environ 300 km/h.

Le constructeur franco-italien de voitures de sport de luxe a célébré son 110ème anniversaire en réalisant un exploit en 2019 : l'ancien vainqueur du Mans Andy Wallace a conduit un nouveau prototype jusqu'à l'accélération maximale, à une vitesse sans précédent de 490 km/h.

À la suite de cet exploit remarquable, une production limitée de la voiture, baptisée Bugatti Chiron Super Sport 300+, a été lancée.

Cette voiture de luxe est dotée d'un moteur de huit litres avec turbocompresseurs et d'une puissance de 1 577 chevaux - à titre de comparaison, une Volkswagen Polo n'en a que 95.

Seuls huit des 30 modèles ont été vendus aux États-Unis et c'est la première fois que l'un d'entre eux est mis en vente publiquement.

La voiture est mise aux enchères par la société américaine Bonhams Cars et sera vendue à Scottsdale, en Arizona (États-Unis), le 25 janvier, pour un prix estimé entre 5 et 5,5 millions de dollars (4,56 et 5,2 millions d'euros).

Une Bugatti Type 57 Atalante Sunroof Coupe de 1936 sera également mise aux enchères le même jour par Bonhams Cars. Bonhams Cars

"C'est la quintessence du supercar. Bugatti jouit d'une réputation inégalée dans le domaine des véhicules de haute performance et la Chiron Super Sport 300+ est un symbole de cette excellence automobile", déclare Louis Frankel, spécialiste des voitures chez Bonhams.

Les perspectives du marché des supercars en 2024

Les supercars sont des voitures de sport très performantes, généralement produites en nombre limité. Elles sont équipées de moteurs surpuissants, présentent une aérodynamique avancée et sont fabriquées avec des matériaux légers.

Le secteur des supercars est principalement dominé par des marques telles que Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Daimler AG, McLaren, Porche et Koenigsegg, entre autres. Le marché mondial est estimé à près de 15,5 milliards d'euros en 2022.

Les dernières prévisions de Business Research Insights tablent sur une croissance annuelle de 3,72 % du marché mondial entre 2022 et 2031, sous l'effet d'une demande croissante de véhicules durables et respectueux de l'environnement et du développement des véhicules autonomes.