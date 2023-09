La Corée du Nord présente son "sous-marin nucléaire tactique d'attaque"

Par euronews

La Corée du Nord est l'un des pays qui possède le plus de sous-marins.

En grande pompe la Corée du Nord a annoncé avoir construit un "sous-marin nucléaire tactique d'attaque". Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a inspecté le sous-marin qui se préparait à effectuer une sortie d'essai. Le dirigeant a qualifié l'an passé d'"irréversible" le statut de puissance nucléaire de son pays et appelé à un développement accru d'armements, notamment d'armes nucléaires tactiques. La Corée du Nord posséderait entre 64 et 86 sous-marins, soit l'une des plus importantes flottes de sous-marins au monde, mais ils seraient âgés.