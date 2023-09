Ouverture du Mondial de Rugby : la France s'impose sur la Nouvelle-Zélande

Par euronews avec agences

Le XV de France a idéalement lancé sa quête de titre dans "sa" Coupe du monde en terrassant les All Blacks (27-13) vendredi soir au Stade de France.

La France a lancé au Stade de France la Coupe du monde de Rugby par une victoire 27-13 face à la Nouvelle-Zélande, nation reine du rugby, lors du match d'ouverture d'une compétition de près de deux mois, organisée à un moins d'un an des JO-2024 à Paris.

Les partenaires d'Antoine Dupont, peut-être crispés par l'enjeu et les attentes placées en eux par tout un pays, converti au rugby le temps d'une soirée, ont été dominés durant une période par des All Blacks revanchards après deux années d'errance.

Mais grâce à leur domination en mêlée fermée, l'une des bases du jeu, et la précision dans l'exercice des tirs au but de leur arrière Thomas Ramos, ils sont finalement venus à bout de la Nouvelle-Zélande 27-13, au terme d'un second acte étincelant.

Les matchs du week-end

Ce samedi :

-Italie/Namibie à 13 heures

-Irlande/Roumanie à 15 h 30

-Australie/Géorgie à 18 heures

**Ce dimanche :

**-Japon/Chili à 13 heures

-Afrique du Sud /Ecosse à 17 h 45

-Pays de Galles/Fidji à 21 heures