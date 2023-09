Un drone doté de l'intelligence artificielle pour traquer les feux de forêt

Par euronews

La technologie a été créée en 2018, après les incendies record en Grèce, en Suède et en Californie.

Après les incendies ravageurs de l'été, faciliter le travail des pompiers ne peut être qu'apprécié : et le progrès viendra peut-être de cette start-up danoise, qui a développé un drone équipé d'une intelligence artificielle : il parcourt le ciel à la recherche d'incendies de forêt.

Il est équipé d'une technologie d'intelligence artificielle développée par la start-up danoise Robotto, conçue pour suivre et surveiller les incendies en temps réel.

"En général, lorsque les pompiers interviennent sur un incendie de forêt, ils se basent sur des cartes d'incendie datant de 12 heures, voire, dans les pires cas, de 24 heures, explique Kenneth Richard Geipel, cofondateur et PDG de la start-up. Cela signifie que chaque fois qu'ils interviennent, ils doivent obtenir une vue d'ensemble de la situation, ce qui retarde la lutte effective contre l'incendie. Ainsi, dans les toutes premières phases d'un incendie de forêt, ces premiers moments sont critiques pour s'assurer que les incendies ne deviennent pas incontrôlables. Avec notre technologie, ils peuvent obtenir une vue d'ensemble instantanée de l'emplacement du feu, de sa taille, de son intensité maximale, et ainsi allouer leurs ressources de manière plus efficace."

Le drone est équipé d'une caméra thermique. Les pompiers de Catalogne sont en train de le tester. Et la start-up a d'autres missions à son agenda : surveiller les koalas vulnérables en Australie, les éléphants en Thaïlande, ou encore prévenir le braconnage en Ouganda.