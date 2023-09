Les arts du cirque envahssent les rues de Veszprém en Hongrie

Par Euronews avec AFP

Pendant quatre jours, quatre spectacles de cirque contemporain apparaîtront dans l'espace public de la ville de Veszprém en Hongrie.

Insolite, passionnant, innovant. Pendant quatre jours, quatre spectacles de cirque contemporain apparaîtront dans l'espace public de la ville de Veszprém en Hongrie... Ici, ce sera par exemple sur les murs du château : des spectacles sont composés sur mesure pour les lieux, avec la participation du public.

PUBLICITÉ

Cette mise en scène a également été présentée à Elefsina, en Grèce. Les deux représentations constituent donc un pont entre les deux lieux.

Mota Marianthi, artiste grecque qui a participé à la mise en scène, commente : "nous avons eu la chance de créer un lien entre deux villes historiques. Elefsina est une ville historique avec son propre mystère, et maintenant nous venons ici, à Veszprém, pour revivre notre histoire."

Outre les Hongrois, des artistes ukrainiens, grecs et espagnols participent à l'évènement.

Albin Warette, metteur en scène, acteur et professeur d'art dramatique au Centre des Arts du Cirque de Toulouse, explique : "dans nos gènes, en France, il y a un lien fort à la révolution, ça fait partie de notre culture, et on peut combiner ça avec d'autres cultures, c'est amusant de voir ça. En fait je pense que la rébellion est partagée en Europe, pour les artistes en fait. La volonté de creuser pour aller toujours plus loin est peut-être ce que nous partageons le plus."

Le spectacle n'est qu'une des étapes de la série de spectacles de cirque qui se terminera le samedi 23 septembre avec la Grande Finale au centre-ville de Veszprém.