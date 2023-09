Depuis six mois, un mystérieux conducteur jette des sandwichs non consommés hors de sa voiture dans le nord de l'Allemagne, ce qui laisse les habitants perplexes. - Tous droits réservés Euronews

Cet article a été initialement publié en anglais

Depuis six mois, on trouve entre les villages de Königsborn et Heyrothsberge, dans le nord-ouest de l'Allemagne, des sandwiches abandonnés, apparemment jetés par le même conducteur. Les habitants sont frustrés - et intrigués.