Le pape François se rendra à Marseille samedi 23 septembre dans le cadre des Rencontres Méditerranéennes où la question des migrants est centrale. Dans la cité phocéenne, paroisses et associations sont engagés dans l'accompagnement des immigrés souvent démunis.

"Migrer devrait être un choix libre", c'est le message du pape François pour la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié qui aura lieu dimanche 24 septembre. Un discours qui résonne avec l'arrivée de plus de 12 000 migrants en une semaine à Lampedusa, une île italienne située entre Malte et la Tunisie.

La migration est le thème de la visite du pape à Marseille. Le souverain pontife se rendra dans la cité phocéenne samedi 23 septembre à l'occasion des Rencontres Méditerranéennes, un évènement organisé par la Conférence épiscopale italienne pour réunir 70 évêques de tous les bords de la Méditerranée.

Il y a deux ans, le pape François qualifiait la mer Méditerranée du "plus grand cimetière d'Europe", adressant un message clair à l'Union européenne en l'invitant à accueillir et à sauver les migrants traversant la Méditerranée.

Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'est assurément pas sur la même longueur d'onde car il affirmait cette semaine qu'il "n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa."

Un prêtre marseillais accueille des mineurs non accompagnés

À Marseille, des paroisses s'engagent pour accueillir des migrants et les accompagner à l'image de l'église de Saint-Ferréol situé sur un coin animé du Vieux-Port de Marseille. C'est lorsque le sanctuaire a été occupé par des jeunes migrants que son recteur, Steves Babooram, a décidé d'agir.

Le prêtre préparait sa messe du 21 novembre 2017 lorsqu'un groupe de jeunes a commencé à s'amasser dans l'église : "ils voulaient passer la nuit ici", raconte à euronews Steves Babooram. "Nous sommes tombés d'accord et ils sont restés. Mais ils ne voulaient pas quitter le lieu ensuite." Sûrement car c'était une vitrine pour eux, un moyen de se faire entendre, car leur situation n'était pas correcte, explique le prêtre.

Des migrants occupent l'église Saint-Ferréol à Marseille, le 21 novembre 2017, pour protester contre les conditions de vie des mineurs migrants non accompagnés. BORIS HORVAT / AFP

Ces jeunes attendaient d'avoir le statut de "mineur non accompagné" (MNA). S'ils sont reconnus mineurs, ils seront pris en charge par l'Etat, quelle que soit leur nationalité ou leur situation sociale. Ils sont alors hébergés, formés et guidés par l'Etat dans des métiers en demande.

"Combler les trous dans la raquette"

"Ils sont restés trois nuits, car ils attendaient les résultats des tests [examens médicaux qui prouvent leur minorité ou non, ndlr]. Je me disais qu'il y avait sûrementquelque chose à faire pour les aider", raconter Steves Babooram. De là est né le Groupe Raphaël, une association de bénévoles qui accompagne ces mineurs dans leur parcours et leur insertion.

"On fait de l'accompagnement scolaire, mais c'est surtout de l'accompagnement humain", explique à euronews Christian de Bénazé, coordinateur du Groupe Raphaël. "On ne se substitue pas aux services de l'Etat, on ne peut pas les héberger, mais on peut combler les trous dans la raquette."

Des bénévoles distribuent de la nourriture aux migrants alors qu'ils occupent l'église Saint-Ferréol à Marseille, le 21 novembre 2017. BORIS HORVAT / AFP

L'association accompagne une cinquantaine de mineurs en leur offrant un soutien scolaire et en leur proposant des loisirs et des activités culturelles.

La plupart ont autour de 16 et 17 ans et sont musulmans, ce qui ne fait aucune différence pour les deux chrétiens. "Quand on les prend un par un, ce sont des hommes, la question c'est : comment on les aide ?" assure le coordinateur du Groupe Raphaël.

"Ils arrivent et ne parlent pas français, n'ont pas d'amis, pas de sous, pas de relations...", il est essentiel de les aider à s'intégrer pour Christian de Bénazé.

"Redonner confiance et fierté"

La conviction est la même du côté de l'association Actavista qui emploie des personnes en situation de précarité dans des chantiers de restauration de monuments historiques.

Un employé d'Actavista travaille sur la restauration du fort d'Entrecasteaux à Marseille. Actavista

Fort d'Entrecasteaux à Marseille, Abbaye de Montmajour, et même Château de Chambord, Actavista aide à la restauration d'une multitude de monuments classés et accompagne vers l'emploi 500 personnes chaque année. Plus d'un tiers des employés sont des migrants en situation de précarité accompagnés dans leur inclusion.

"Plus leur situation est difficile, plus il faut leur donner de belles tâches, la restauration de bâtiments historiques contribue à la reconstruction de chacun", explique à euronews Pâquerette Demotes, directrice générale d'Actavista. "C’est un tremplin vers l’emploi, on n’a pas vocation à les garder longtemps. Notre rôle c’est d’être un sas de décompression, d'aider à reprendre l’habitude du travail."

La restauration du fort d'Entrecasteaux sur la butte du Pharo à Marseille est le gros projet d'Actavista qui emploie 116 personnes en insertion. Office de tourisme de Marseille

Formés aux métiers de la restauration du patrimoine, ils sont accompagnés dans leur recherche d'emploi, "ils restent entre 9 et 10 mois et partent dès qu'ils trouvent un job", indique Pâquerette Demotes. "Beaucoup continuent dans le secteur du bâtiment et d'autres pas du tout. L'objectif premier est de leur fournir un travail."

"La Méditerranée est un trait d'union"

Du côté des évêques réunis à Marseille, le sentiment est le même : l'accueil est indispensable. "La Méditerranée est un trait d'union", pas une frontière, assure le cardinal Cristobal Lopez, archevêque de Rabat au Maroc.

"Le rôle de l'Eglise n'est pas seulement d'aider les migrants mais aussi de réformer les mentalités", explique Rafic Nahra, archevêque au sein du Patriarcat latin de Jérusalem. "La culture ne peut qu'enrichir, il faut s'occuper des locaux qui ont peur de perdre leur identité et faire changer les mentalités."

Car même si les migrants atteignent l'Europe, l'intégration ne peut se faire qu'avec un accueil de la population selon l'évêque de Constantine-Hippone en Algérie, Nicolas Lhernould. "Imposer l'accueil aux pays pour sedébarrasser d'un problème, ce n'est pas une solution."

"L'Europe ne peut pas pratiquer une politique uniquement répressive", souligne l'archevêque Cristobal Lopez. "On ne peut pas tout fermer, il faut une porte d'entrée, sinon, ça va exploser."