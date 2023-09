Guerre en ukraine : Moscou commet toujours des crimes de guerre en Ukraine

Par Euronews avec AFP

La Russie continue de commettre des crimes de guerre en Ukraine. Des actes de torture et de violences sexuelles ont été repertoriés par une expert des Nations Unies.

La Russie continue de commettre des crimes de guerre en Ukraine : c'est ce qu'a déclaré une équipe d'experts de l'ONU mobilisée sur place depuis le début de la guerre en février 2022. Celle-ci affirme que des actes allant de la torture à la violence sexuelle ont été commis majoritairement par les troupes russes dans les territoires occupés. Des bombardements de zones résidentielmes, d'écoles et d'hôpitaux ont aussi été repertoriés.

"Nous déplorons que les attaques des forces armées russes continuent contre les installations civiles et médicales qui bénéficient d'un statut protégé. La Commission déplore également le fait que les violences sexuelles liées au conflit continuent d'avoir lieu, en violation du droit international humanitaire et des droits de l'homme" a déclaré Vrinda Grover, membre de la Commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU.

Son collègue, Erik Mose, a ajouté : "nous sommes préoccupés par les allégations de génocide et nous étudions ces questions de manière plus approfondie. Et à cet égard, nous avons également mentionné qu'un aspect de cette question pourrait être l'incitation venant de certains médias russes."

Ces conclusions ont été présentées aux commissaires de l'ONU la semaine dernière. Un organe de 47 membres dont la Russie a été exclue l'année dernière en raison de l'invasion de l'Ukraine.