Par euronews

25 personnes étaient mortes sur le Danube, en 2019.

Un capitaine ukrainien d'un navire de croisière a été condamné à cinq ans de prison en Hongrie mardi pour son rôle dans un accident survenu en 2019 lorsque son bateau a heurté et coulé un plus petit bateau sur le Danube, causant la mort de 25 touristes sud-coréens et de deux membres d'équipage.

PUBLICITÉ

Cette peine n'est pas définitive.