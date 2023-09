L'intégration des réfugiés ukrainiens en Hongrie : le rôle essentiel de "Budapest Helps!"

Par euronews

Depuis un an, le centre "Budapest Helps!" aide des milliers de réfugiés ukrainiens à accéder à l’éducation, aux soins, à l’emploi et au logement.

Depuis son inauguration il y a un an, le centre communautaire "Budapest Helps!" a joué un rôle crucial en offrant son soutien à près de 12 000 réfugiés ukrainiens.

Cette initiative conjointe entre la municipalité de Budapest, l'Organisation internationale pour les migrations et l'ONU a été mise en place pour aider les réfugiés ukrainiens à accéder à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi et au logement.

Alors que la Hongrie n'a pas été directement impliquée dans l'aide militaire pour l'Ukraine, elle a ouvert ses bras aux réfugiés ukrainiens en leur offrant un soutien humanitaire essentiel. "Budapest Helps!" est devenu un point d'ancrage vital pour ceux qui ont fui leur pays d'origine pour chercher refuge en Hongrie.

Ce centre offre une gamme complète de services pour aider les réfugiés à s'intégrer dans leur nouvelle vie. Parmi les services proposés, on trouve des activités musicales pour favoriser la détente et l'épanouissement, ainsi que des cours de langue hongroise pour faciliter la communication et l'intégration dans la société hongroise.

L'importance de l'intégration

Ernő Simon, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Hongrie, explique l'importance de l'intégration : "Ces personnes sont arrivées dans un pays étranger, où elles ne connaissaient personne, et ont dû trouver leur place, commencer leur nouvelle vie. Nous essayons de les aider à trouver leur nouvelle place, leurs nouveaux objectifs dans leur nouvelle vie."

Un enseignement pour l'avenir

"Budapest Helps!" n'aurait pas pu accomplir autant sans le soutien financier de diverses nations. Les États-Unis, le ministère norvégien des Affaires étrangères, ainsi que les gouvernements japonais et suédois ont contribué financièrement à cet effort humanitaire, permettant ainsi au centre de continuer à offrir une aide inestimable aux réfugiés ukrainiens.

Le centre "Budapest Helps!" ne se limite pas à fournir des services de base. Il vise également à préparer les réfugiés ukrainiens à un avenir meilleur en leur offrant des opportunités éducatives. Oleszia Kuzo, enseignante en maternelle, souligne : "Nous essayons de les aider à trouver leur nouvelle place, leurs nouveaux objectifs dans leur nouvelle vie."