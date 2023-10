Europe : les prix de l'immobilier en baisse pour la première fois depuis près de dix ans

Les prix des logements ont baissé de 1,7% dans la zone euro par rapport à l'année précédente et de 1,1% dans l'UE au deuxième trimestre 2023, selon Eurostat.

La tendance du marché immobilier européen est sur le point de changer : les maisons sont moins chères en moyenne que l'année dernière, mais il y a un changement certain dans les chiffres trimestriels, ce qui laisse présager que la baisse pourrait ne pas durer longtemps.

Selon les derniers chiffres d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, les prix des logements en Europe ont baissé pour la première fois en glissement annuel depuis 2014 au deuxième trimestre 2023.

L'indice des prix des logements a baissé de 1,7 % dans la zone euro et de 1,1 % dans l'UE entre avril et juin, par rapport au même trimestre de l'année précédente. Ces chiffres font suite à une augmentation annuelle de 0,4 % et 0,8 % dans la zone euro et l'UE respectivement, détectée au cours des trois premiers mois de l'année.

En comparaison trimestrielle, les prix ont toutefois commencé à augmenter : 0,1 % dans la zone euro et 0,3 % dans l'UE entre avril et juin 2023.

Depuis les trois derniers mois de 2022, les prix des logements ont baissé pendant deux trimestres consécutifs : -1,4 % au quatrième trimestre 2022 et -0,7 % au cours des trois premiers mois de cette année, avant de connaître une légère hausse au deuxième trimestre 2023.

Quels sont les pays où les prix ont le plus baissé ?

Neuf pays de l'UE ont enregistré au deuxième trimestre 2023 des prix inférieurs à ceux de l'année précédente, mais dans les 17 autres États membres, les prix des logements continuent d'augmenter.

L'Allemagne a enregistré la plus forte baisse annuelle au cours du trimestre, avec -9,9 %, suivie du Danemark avec -7,6 % et de la Suède avec -6,8 %.

La Croatie a enregistré la plus forte hausse (+13,7 %), suivie de la Bulgarie (+10,7 %) et de la Lituanie (+9,4 %).

Les loyers continuent d'augmenter régulièrement

Au deuxième trimestre 2023, les loyers dans l'UE ont augmenté de 0,7% par rapport aux trois mois précédents. Les loyers étaient en moyenne 3 % plus chers qu'au cours de la même période de l'année précédente.

Les chiffres montrent un taux d'augmentation constant d'un trimestre à l'autre.

Au cours des trois derniers mois de 2022, les loyers ont augmenté de 2,5 % par an, et au cours des trois premiers mois de 2023, ils ont bondi de 2,9 %.

Retour en arrière

Entre 2010 et le deuxième trimestre 2023, les prix des logements ont augmenté de 46 % et les loyers de 21 % dans l'UE, indique Eurostat.

Si l'on compare le deuxième trimestre 2023 à celui de 2010, les prix des logements ont augmenté davantage que les loyers dans 20 des 27 pays de l'UE.

Prix des logements et loyers Eurostat

Les prix des logements ont plus que doublé en Estonie, en Hongrie, en Lituanie, en Lettonie, en République tchèque, au Luxembourg et en Autriche, mais une légère baisse a été observée en Grèce, en Italie et à Chypre.

Pour les loyers, les prix ont augmenté dans 26 pays de l'UE, les plus fortes hausses ayant été enregistrées en Estonie (+208%) et en Lituanie (+168%). La seule baisse des prix des loyers a été enregistrée en Grèce (-21%).