Israël-Gaza : les premières réactions internationales

Par Euronews

Les dirigeants occidentaux ont fermement condamné les attaques du Hamas sur Israël.

L'Union européenne a condamné "sans équivoque" les attaques du Hamas contre Israël. Elle appelle à l'arrêt immédiat des violences et réclame la libération de civils pris en otage en violation du droit international.

L'Union européenne affirme "le droit d'Israël à se défendre contre de telles attaques haineuses" a écrit la présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen.

Charles Michel, le président du Conseil européen a _"_fermement" condamné "les attaques aveugles" contre Israël et son peuple", "des attaques violentes qui sèment la terreur parmi d'innocents citoyens."

Ses "pensées vont aux victimes", ajoute-t-il, tout en affichant la solidarité de l'Union européenne avec le peuple israélien dans ce moment terrifiant.

La France a elle aussi condamné les actes de la branche armée du Hamas.

"Je condamne fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement Israël. J’exprime ma pleine solidarité avec les victimes, leurs familles et leurs proches", a déclaré le président français Emmanuel Macron.

Les Etats-Unis restent eux "fermement" aux côtés d'Israël et condamnent "sans équivoque" les attaques des "terroristes du Hamas" après les tirs de milliers de roquettes contre Israël, a affirmé samedi la Maison Blanche dans un communiqué.

En revanche, au Liban , le Hezbollah a félicité le Hamas pour son opération héroïque et en Iran, un conseiller militaire du guide suprême a salué la fière offensive déclenchée par le Hamas.

En guerre, elle aussi, l'Ukraine a fermement condamné cette attaque terroriste contre Israël, Volodymyr Zelensky affichant son soutien au droit d'Israël à se défendre.

De son côté, la Russie appelle les Israéliens et les Palestiniens à un "cessez-le-feu immédiat", et à la retenue en exprimant sa "plus grande préoccupation" pour la situation.

Des deux côtés, le nombre des victimes, lui, ne peut que croître.