Meurtres, tortures, le lourd prix à payer des Ukrainiens depuis l'invasion russe (Rapport du HCDH)

Les témoignages des survivants décrivent une cruauté inimaginable, des récits terrifiants de chocs électriques, de violence sexuelle et de coups violents, qui entraînent des fractures et des dents cassées. D'innombrables détenus ont également été contraints de faire l'éloge de la Fédération de Russie, d'apprendre et de chanter des chansons russes, et ont été sévèrement battus s'ils échouaient ou s'ils parlaient ukrainien. Les conditions de détention épouvantables, notamment les pénuries de nourriture et de médicaments, et la privation de sommeil,ont persisté.