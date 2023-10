Benjamin Netanyahu : "Tout membre du Hamas est un homme mort"

Par Euronews avec AFP

Benjamin Netanyahu assure que "tout membre du Hamas est un homme mort" : déclaration du Premier ministre israélien au moment où le groupe islamiste menace d'exécuter des otages.

Les troupes israéliennes encerclent la bande de Gaza.

Selon le commandement militaire du pays, des centaines de milliers de soldats sont positionnés pour "exécuter la mission qui leur a été confiée."

La probabilité d'une opération terrestre a augmenté d'un cran avec la formation en Israël d'un gouvernement d'urgence sous la direction de Benjamin Netanyahu.

Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien : "Chaque membre du Hamas est un homme mort. Le Hamas est comme l'État islamique, et il sera écrasé et éliminé de la même manière que le monde a écrasé et éliminé l'État islamique."

Selon les derniers chiffres israéliens, samedi dernier, les terroristes du Hamas ont assassiné au moins 1 200 personnes.

Israël est visé par des tirs de roquettes, Tsahal poursuit ses frappes sur Gaza et maintient son blocus sur l'enclave.

Les Nations Unies réclament la mise en place d'un couloir humanitaire.

Antonio Guterres, Secrétaire général de l'ONU : "Des fournitures cruciales pour sauver des vies, notamment du carburant, de la nourriture et de l'eau, doivent être autorisées à entrer à Gaza. Nous avons besoin d'un accès humanitaire rapide et non entravé maintenant."

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé un processus de négociation avec le Hamas pour tenter d'obtenir la libération des otages enlevés par les terroristes.

Environ 150 personnes sont retenues prisonnières par le Hamas.

Le groupe islamiste fait planer la menace d'exécuter des prisonniers à chaque bombardement surprise de Tsahal sur Gaza.

Selon les Palestiniens, les bombardements ont fait au moins 1 200 de morts et la situation humanitaire à l'intérieur de l'enclave se détériore.

Les livraisons de vivre, de carburant et de fournitures médicales sont coupées.

Les hôpitaux de l'enclave sont au bord de l'effondrement.