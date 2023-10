Zelensky dit avoir obtenu l'assurance que l'aide américaine sera "constante et ininterrompue"

Par Euronews avec AFP

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi avoir obtenu de Washington l'assurance que l'aide militaire à son pays restera "constante et ininterrompue", alors que Kiev s'attend à une nouvelle campagne de bombardements russes cet hiver.

"Il a été clairement exprimé que l'Amérique continuera à fournir à l'Ukraine le soutien constant et ininterrompu nécessaire à sa défense", a déclaré M. Zelensky dans son message quotidien, après une rencontre à Bruxelles avec le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

Il a ajouté avoir abordé "la manière de renforcer les capacités de défense" de l'Ukraine avant l'hiver, notamment en matière de drones et de missiles.

Le président ukrainien fut un invité surprise mercredi au siège de l'Otan à Bruxelles, où il a pris part à une réunion des ministres de la Défense de l'Alliance.

"Je suis reconnaissant à tous les partenaires pour leur volonté constante d'aider notre défense", a-t-il poursuivi, évoquant des discussions sur le "renforcement de la défense aérienne et des moyens les plus importants sur la ligne de front", dont l'artillerie et les missiles à longue portée.

L'Ukraine s'attend, comme à l'hiver 2022, à une nouvelle campagne de bombardements massifs russes sur ses infrastructures essentielles, qui avait plongé l'année dernière des millions de personnes dans le noir et le froid.

Alors que l'attention des Etats-Unis se fixe sur le conflit entre Israël et le Hamas palestinien, Kiev craint aussi une diminution de l'aide occidentale, cruciale pour son effort de guerre face à Moscou.

Les pays de l'Otan ont assuré mercredi qu'ils ne faibliraient pas dans ce soutien.