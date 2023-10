Le Louvre et Versailles évacués au lendemain de l'attaque meurtrière d'Arras

Par Euronews

Le Louvre et le château de Versailles ont dû être évacués pour des "raisons de sécurité" au lendemain de l’attaque meurtrière d'Arras. La France est en état d'alerte "urgence attentat". 7 000 soldats sont en cours de déploiement dans l'hexagone.

Au lendemain de l'attaque meurtrière du collège-lycée d'Arras, la France est passée en alerte "urgence attentat", le niveau le plus élevé de Vigipirate.

Et la peur est tangible : deux des monuments les plus connus au monde, le musée du Louvre et le château de Versailles, ont dû être évacués et fermés ce samedi après des alertes, notamment une alerte à la bombe à Versailles, le temps pour les forces de sécurité de lever les doutes.

Jusqu'à nouvel ordre, 7 000 soldats seront déployés dans tout l'hexagone d'ici lundi soir.

Vendredi matin, un enseignant, Dominique Bernard, a été poignardé à mort par un ancien élève radicalisé, une jeune au passeport russe originaire d'Ingouchie, qui a également blessé grièvement trois autres personnes dans le collège-lycée Gambetta-Carnot de la ville d'Arras, dans le nord-est du pays.

Cet acte relève du "terrorisme islamiste" selon le président de la République Emmanuel Macron.

De son côté, le ministre français de l'intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré qu'il y avait "probablement un lien avec ce qui se passe au Moyen-Orient".

En Europe, Chypre est aussi en état d'alerte car elle continue d'accueillir des centaines de personnes quittant Israël par bateau ou par avion militaire. Plus de deux mille personnes sont attendues sur l'île ce dimanche.

Plusieurs pays européens ont demandé à Nicosie un soutien logistique pour le bref séjour de leurs ressortissants, avant leur retour au pays.