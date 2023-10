Les prostituées quitteront-elles le quartier rouge d'Amsterdam ?

Par euronews

D'ici la fin de l'année, la mairie doit décider d'un bail pour ce "centre érotique" controversé en banlieue, qu'elle justifie par la nécessité de réduire les nuisances et la criminalité liées au tourisme de masse et aux fêtards.

Le célèbre quartier rouge d'Amsterdam pourrait perdre ses prostituées en centre ville. Des centaines de travailleurs et travailleuses du sexe et des habitants de la capitale néerlandaise ont manifesté contre la décision de la mairie de les déplacer en banlieue. La municipalité hésite entre trois emplacements. Parmi les manifestants, des habitants de ces quartiers qui ne veulent pas d'un centre érotique près de chez eux. Le tourisme de masse et les enterrements de vie de garçon créent des problèmes dans le centre d'Amsterdam.