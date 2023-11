Le "pardon" de l'Allemagne pour les crimes coloniaux

Par Euronews

Frank-Walter Steinmeier a demandé "pardon" pour les exactions commises par les forces coloniales allemandes en Tanzanie. "Pardon pour ce que les Allemands ont fait subir à vos ancêtres", a-t-il dit.

Entre 1905 et 1907, les soldats allemands ont massacré entre 200 et 300 000 représentants des Maji-Maji, le mouvement de résistance qui rassemblait plusieurs tribus africaines.

Frank-Walter a rencontré des descendants de Songea Mbano, le chef de la rébellion

Frank-Walter Steinmeier, Président allemand : "Je suis honteux de ce que les soldats coloniaux allemands ont fait à vos ancêtres, à leurs alliés et à de nombreuses autres personnes dans la région de l'actuelle Tanzanie. Je vous demande pardon et je tiens à vous assurer que nous, Allemands, chercherons avec vous des réponses aux questions ouvertes et sans réponse qui vous tourmentent."

L'empire colonial allemand s'étendait sur plusieurs pays africains, dont le Burundi, le Rwanda, le Cameroun et la Namibie.

En 2021, Berlin a reconnu avoir commis un "génocide" en Namibie.

L'empire colonial allemand a disparu après la défaite de l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale.