Ukraine : des bombes planantes russes sur l'ouest de Kherson

Par Euronews

Les forces russes ont poursuivi leurs frappes aériennes avec des bombes planantes contre des cibles dans la région ouest de Kherson, au milieu des combats intensifiés dans la région.

Le Commandement opérationnel sud de l'Ukraine a rapporté que, en une seule journée, le 31 octobre, les forces russes ont lancé 45 bombes planantes sur des cibles dans les districts de Kherson et Bersylav.

Les blogueurs militaires russes ont affirmé que les forces ukrainiennes maintiennent leurs positions et continuent leurs activités terrestres sur la rive est de la région de Kherson, en particulier à Krynky, à 30 km au nord-est de la ville de Kherson, et près des ponts routiers et ferroviaires d'Antonivsky.

Les blogueurs militaires russes ont déclaré que les combats se poursuivent près de Krynky et du pont ferroviaire d'Antonivsky, et que les forces ukrainiennes ont tenté de percer les défenses russes près de Pishchanivka et de Poyma, à 12 km au sud-est de la ville de Kherson.

Il y a quelques jours, l'Ukraine a commencé l'évacuation forcée d'enfants et de mineurs de plus de 20 localités de la région de Kherson, près de la ligne de front, à mesure que la Russie intensifiait ses attaques.