Tempête Ciaran : des vents record secouent le nord-ouest de la France

Par Euronews avec AFP

Deux départements, les Côtes-d'Armor et la Manche, restaient jeudi matin en vigilance rouge vent pour le passage de la tempête Ciaran, qui a provoqué des rafales de vent record dans le Finistère où la circulation routière est interdite.

PUBLICITÉ

Les vents qui ont frôlé les 200 km/h dans le Finistère, ont entraîné de nombreuses coupures d'électricité et des arbres couchés, mais aucune victime ni dégât majeur n'était signalé en début de matinée.

1,2 million de foyers ont été privés d'éléctricité dont 780.000 en Bretagne, selon Enedis.

Au total, 24 départements étaient en vigilance orange jeudi matin sur l'ensemble du littoral atlantique et de la Manche, ainsi que dans le Sud-Est et en Corse, indique Météo-France dans son bulletin de 6h00.

Ces vigilances orange portent sur des risques liés au vent, aux vagues-submersion ou à la pluie, selon les départements.

Le Finistère, qui était en vigilance rouge vent depuis minuit, est repassé en orange comme prévu en début de matinée.

A Brest, la flèche d’une grue de chantier s’est brisée sous l’effet du vent, selon des témoignages vidéos postés sur le réseau X, anciennement Twitter. Toujours à Brest, de nombreux arbres ont été déracinés dans les rues.

"Je n'ai pas beaucoup dormi, cette nuit ça a été violent, je n'avais jamais vu ça. Il y a des arbres couchés un peu partout. Je vais aller évaluer les dégâts de la commune, les pompiers m'ont déjà parlé d'un hangar très endommagé. Chez moi, la cabane de jardin est éparpillée façon puzzle", a raconté à l'AFP Yves Robin, maire de Porspoder (Finistère), près de Brest.

"Les vents les plus violents concernent maintenant les Côtes-d'Armor et la Manche", précise Météo-France, avec des rafales de 130-140 km/h dans les terres et 150 à 170 km/h "sur les côtes voire plus sur les caps exposés".

"L'accalmie se dessine progressivement gagnant le Cotentin en cours de matinée, puis la Normandie vers la mi-journée, et enfin les Hauts-de-France en soirée", selon le bulletin.

Routes coupées

La chute d'arbres, de branches et de lignes électriques et téléphoniques a conduit la préfecture du Finistère a interdire la circulation sur l'ensemble du réseau routier du département, exception faite pour les véhicules de secours et d'intervention.

Dans le Morbihan tout comme dans les Côtes-d'Armor ou encore dans la Manche, il est recommandé de ne pas utiliser son véhicule, l'accès aux forêts est interdit et il est déconseillé de se rendre sur le littoral.

"Les rafales de vent sont exceptionnelles sur la Bretagne et de nombreux records absolus sont battus" localement, relève Météo-France sur X (anciennement Twitter), avec 193 km/h à Plougonvelin, où se trouve la pointe Saint-Mathieu, 171 km/h à Lanvéoc, dans la presqu'île de Crozon, et 156 km/h à Brest.

Des pointes à 175 km/h ont également été enregistrées sur l'île de Bréhat (Côtes d'Armor), a annoncé le préfet Stéphane Rouvé lors d'un point presse.

Les pompiers ont multiplié les interventions dans le Finistère et deux blessés légers sont à déplorer, dont un pompier volontaire. L'un des deux a été blessé suite à un accident de la circulation provoqué par une chute d’arbre, a fait savoir la préfecture.

A Quimper, la tempête a provoqué "la chute de nombreux arbres durant la nuit" et des routes sont bloquées, a indiqué la ville.

Des coupures d'électricité ont touché Finistère, le Morbihan, la Manche ou encore l'Ille-et-Vilaine.

A Savenay, en Loire-Atlantique, 15 personnes ont été évacuées de leurs habitations.

Emmanuel Macron s'est joint mercredi en soirée aux nombreux messages des autorités incitant à la vigilance face à cet évènement climatique. "Ne prenez pas de risque. Restez chez vous et prenez des nouvelles de vos proches isolés", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

PUBLICITÉ

Un peu partout sur le littoral, les appels à la prudence, notamment pour les promeneurs et les plaisanciers, se sont multipliés.

Ces vagues-submersion s'avèrent particulièrement dévastatrices sur le littoral où des promeneurs imprudents sont régulièrement emportés.

En raison notamment des risques de chutes d'arbre dus aux vents violents, le secteur des transports fonctionnera au ralenti jeudi dans l'ouest du pays.

Vagues-submersion

Les poids-lourds et les transports en commun sont interdits de circulation jusqu'à midi dans les Côtes-d'Armor.

La SNCF a annoncé prévoir jeudi matin des "arrêts préventifs des circulations ferroviaires" sur une partie du RER A, plusieurs lignes du Transilien (L, J, U et partiellement N) et le tram T13.

PUBLICITÉ

Les aéroports de Brest et de Quimper sont fermés.

Pour les trains, la circulation des TER en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Pays de la Loire et Centre Val de Loire sera interrompue de mercredi soir à vendredi matin. Quant aux TGV, si 90% d'entre eux devraient circuler, la circulation sera interrompue sur les axes Paris-Le Mans et Paris-Nantes.

Les événements météorologiques extrêmes (cyclones, canicules, inondations, sécheresses…) sont des phénomènes naturels. Mais le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre générés par l'activité humaine peut les amplifier.

Concernant plus précisément les phénomènes de vagues-submersion sur les côtes, ceux-ci risquent de devenir plus dangereux avec la montée du niveau de la mer liée à la fonte des glaces, en particulier lors des tempêtes.