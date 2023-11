Guerre Israël-Hamas : une semaine d'offensive terrestre israélienne, cartes à l'appui

Par euronews

Les combats se poursuivent derrière la ligne d'avancée israélienne dans le centre de la bande de Gaza et le long de la côte nord-ouest de Gaza. La situation dans la bande de Gaza, cartes à l'appui.

PUBLICITÉ

Une semaine après le début de l'opération terrestre, les forces israéliennes avancent de manière significative vers la côte au centre de la bande de Gaza. Toutefois, il est essentiel de comprendre la distinction entre les opérations de "nettoyage" et de "contrôle", comme le souligne l'Institute for the Study of War (ISW) dans sa dernière évaluation.

Des sources palestiniennes ont signalé que les troupes israéliennes avaient atteint la route côtière de la bande de Gaza, située au nord-ouest d'Al Zahra. Cela marque un déplacement majeur de l'armée israélienne dans la région, avec une distance d'environ 6 kilomètres à parcourir pour atteindre la côte. Cependant, malgré cette avancée, les combats se poursuivent derrière la ligne d'avancée israélienne, tant au centre de la bande de Gaza que le long de la côte nord-ouest.

L'ISW met en lumière une différence cruciale entre les opérations de "nettoyage" et de "contrôle". Actuellement, les forces israéliennes mènent une opération de nettoyage dans la région. Contrairement à une opération de contrôle, qui implique de maintenir une position, les opérations de nettoyage sont souvent de longue durée, pouvant s'étendre sur plusieurs semaines, voire des mois.