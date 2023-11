Le père du footballeur Luis Diaz libéré par la guérilla colombienne

Par euronews

Accompagné d'une mission humanitaire, Luis Manuel Diaz a atterri en hélicoptère à l'aéroport de Valledupar, dans le nord du pays.

Dénouement heureux pour Luis Manuel Diaz. Cet homme n'est autre que le père du footballeur de Liverpool Luis Diaz. Enlevé fin octobre en Colombie par la guérilla de l'Armée de libération nationale (ELN), il a été libéré jeudi. Luis Manuel Diaz a été le fondateur et entraîneur de la seule école de football de Barrancas, sa ville natale, où son fils a montré dès son plus jeune âge des aptitudes exceptionnelles.

Ce rapt a mis en péril le processus de paix entamé il y a près d'un an entre l'ELN et le gouvernement, et rompu la confiance, selon les autorités.