Des milliers d'Israéliens réclament le retour des otage et fustigent Netanyahu

Par euronews

Des milliers d'Israéliens ont manifesté samedi soir dans tout le pays pour demander la libération des centaines d'otages enlevés par le Hamas le 7 octobre et détenus dans la bande de Gaza. Un rassemblement a eu lieu à Césarée, devant la résidence privée du Premier ministre Benjamin Netanyahu, pour réclamer sa démission pour son incapacité à ramener les otages depuis plus d'un mois. Au moins 1 200 personnes ont été tuées en Israël le 7 octobre, et 250 000 Israéliens ont été contraints de fuir leur maison. 41 soldats israéliens ont été tués à Gaza depuis le début de l'offensive terrestre.