Le suédois Stefan Löfven réélu à la tête du PSE

Par Euronews

Le Parti socialiste européen reconduit à sa tête le suédois Stefan Löfven et affiche ses divisions sur la question d'un appel au cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

PUBLICITÉ

À quelques mois du scrutin de juin prochain, le Parti socialiste européen reconduit à sa tête le Premier ministre suédois Stefan Löfven.

Le PSE s'est réuni à Malaga en Espagne au moment où les socialistes traversent une période difficile et sont divisés sur la guerre d'Israël contre le Hamas.

Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol :"Nous condamnons le terrorisme du Hamas. Nous exigeons le retour des otages sans aucune condition. Nous demandons un cessez-le-feu humanitaire. Et nous savons que la solution définitive viendra de la reconnaissance d'un État palestinien et de la coexistence des deux États, Israël et la Palestine, dans la paix et la sécurité".

À l'inverse du Premier ministre espagnol, le chancelier allemand Olaf Scholz et d'autres membres du PSE rejettent l'appel à un cessez-le-feu et préfèrent l'option des pauses humanitaires pour permettre aux civils d'évacuer le nord de la bande de Gaza.