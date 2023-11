L'armée israélienne affirme avoir "achevé l'encerclement" de la ville de Jabalia, au nord de Gaza. Les explications de Sasha Vakulina.

L'armée israélienne affirme avoir "achevé l'encerclement" de la ville de Jabalia, au nord de Gaza, et affirme que ses forces sont "prêtes pour la phase suivante".

Le think tank Institut pour l'Etude de la Guerre a déclaré que les forces israéliennes ont avancé vers le sud à partir de positions dégagées à Beit Hanoun et Beit Lahiya.

Quelques jours plus tôt, un porte-parole de Tsahal avait déclaré que la brigade nord du Hamas disposait d’un centre de commandement et de contrôle et de bastions critiques à Jabalia.

Jabalia est le plus grand des huit camps de réfugiés de la bande de Gaza, selon l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient.

Densément peuplé, il s'étend sur 1,4 km² et est depuis longtemps aux prises avec la surpopulation et le manque d'espace de vie.