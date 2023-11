Allemagne : un jardin de Noël à Berlin pour rester connecté à la nature

Par Euronews avec AFP

Selon certaines études, se rapprocher de la nature, notamment pour les citadins, présente de nombreux avantages.

PUBLICITÉ

Lancement des fêtes de fin d’année à Berlin, avec la transformation du parc zoologique de la ville en jardin de Noël.

Les visiteurs peuvent parcourir un itinéraire de deux kilomètres entouré de lumières et de musique. Principale attraction, un château vieux de plus de 400 ans.

L’occasion pour les Berlinois de prendre un bol d’air. Selon certaines études, se rapprocher de la nature, notamment pour les citadins, présente de nombreux avantages.

C’est en tout en cas ce qu’affirme Armin-Laszlo Halbach, psychologue de l’environnement au centre Helmholtz de Potsdam : "Cela vous aide à restaurer toutes les ressources dont vous avez besoin pour traiter l'information, prendre des décisions et cela a des effets positifs sur votre humeur, cela vous rend plus calme et apaisé, d'humeur joyeuse et positive."

Selon Armin-Laszlo Halbach, il ne faut pas oublier de rester connecté avec la nature malgré le froid pendant les mois d’hiver.

Les conséquences du changement climatique sont là pour rappeler à quel point il est important pour l’homme de préserver son environnement.

"Essayez de penser à la valeur que la nature a pour nous et à l'importance d'établir un lien entre l'homme et la nature, dit le psychologue de l’environnement. Nous avons tendance à oublier que nous sommes fortement dépendants et interdépendants et que nous faisons partie de la nature".

Alors que le soleil se couche à 16 heures à Berlin, ce jardin de Noël permet aux visiteurs de voir le bon côté de l’obscurité. Les Berlinois ont jusqu’au 14 janvier pour en profiter.