Tour d'horizon des calendriers de l'Avent les plus originaux

Le début du mois de décembre ne peut signifier qu'une chose : le compte à rebours avant Noël a commencé.

PUBLICITÉ

Les calendriers de l'Avent, généralement remplis de friandises pour chaque jour du mois, sont une façon courante de marquer le prélude à la descente du Père Noël dans la cheminée.

Il existe cependant des alternatives plus drôles et plus originales.

Voici les meilleurs choix d'Euronews Culture pour votre calendrier de l'Avent :

Calendrier de l'Avent musical "Gramophone" de chez "Coppenrath"

Calendrier de l'Avent musical " Gramophone" de chez "Coppenrath" Fortum & Mason

Ce calendrier de l'Avent musical "Gramophone" met de la musique dans votre quotidien de décembre, avec 24 mini-disques vinyles, chacun avec une chanson de Noël différente. Comment les faire jouer, me direz-vous ? Il suffit d'inclure un mini-lecteur de disques.

Où puis-je l'acheter ? Fortum & Mason / Amazon

Calendrier de l'Avent "Die Hard"

Calendrier de l'Avent "Die hard" Amazon

Oui, c'est un film de Noël. Non, vous n'ouvrez pas une porte chaque jour. Mais quelle joie singulière que de voir Hans Gruber tomber du Nakatomi Plaza un jour après l'autre... Que le compte à rebours commence !

Où puis-je l'acheter ? Amazon / Etsy

Calendrier de l'Avent "Onyx Coffee Lab"

Calendrier de l'Avent "Onyx Coffee Lab" Food52

Derrière les 24 tiroirs pliés de ce calendrier de l'Avent se cachent des cafés artisanaux. La fin de l'année peut être un peu rude - ne la rendez pas plus rude en vous privant de ce calendrier... En plus, c'est joli, non ? Une sorte d'éventail qui fait le buzz.

Où puis-je l'acheter ? Food52

Calendrier de l'Avent en papeterie "Friends"

Calendrier de l'Avent en papeterie "Friends" Amazon

Nous avons perdu notre premier "Frend" cette année, Matthew Perry, alors quoi de mieux que d'essuyer les larmes avec des articles de papeterie sur le thème de la célèbre série des années 90 ?

Où puis-je l'acheter ? Amazon

Calendrier de l'Avent "Doctor Who" Tardis

Calendrier de l'Avent "Doctor Who Tardis" Menkind

Le Docteur Who est de retour à l'écran pour le 60e anniversaire de la série. Il est temps d'acheter un calendrier conçu sous la forme de l'emblématique machine à voyager dans le temps du Docteur. Ce calendrier contient 24 objets à collectionner sur le thème de "Doctor Who". Allons-y !

Où puis-je l'acheter ? Menkind

Calendrier de l'Avent "Lovehoney Rose Sex Toy"

Calendrier de l'Avent "Lovehoney Rose Sex Toy" Lovehoney

Qui a dit que Noël ne pouvait pas être sexy? Nous vous recommandons de vous offrir ce luxueux coffre rempli de produits favorisant le plaisir. Des plugs ornés de pierres précieuses, des bandeaux, le célèbre vibromasseur en forme de rose de la marque... La société assure même une livraison discrète de première qualité, au cas où vous craindriez que vos voisins ne portent un jugement trop sévère...

Où puis-je l'acheter ? Lovehoney

Calendrier de l'Avent "Stag Design Miniatures Drinks"

Calendrier de l'Avent "Stag Design Miniatures Drinks" Etsy

Si l'option café ne vous convient pas et que vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus... festif... alors ce calendrier est fait pour vous. Entrez dans l'esprit du mois le plus festif de l'année avec des spiritueux. Buvez de manière responsable.

Où puis-je l'acheter ? Sur Etsy

Bon compte à rebours et joyeux premier du mois !