L'Etna en période éruptive

Par Euronews avec ANSA

L'Etna en pleine période éruptive : les flancs enneigés du volcan tremblent à intervalles réguliers et le cratère s'apprête à nouveau à éjecter des bombes de lave incandescentes.

Depuis le 19 novembre, l'Etna est est entrée dans une phase éruptive de type strombolien.

Les pentes enneigées du volcan italien tremblent à intervalles réguliers et l'intensité des secousses s'intensifie depuis trois jours.

La lave du cratère bouillonne et les volcanologues enregistrent de courtes séquences sismiques de 10 à 30 mn toutes les heures ou les demi-heures.

Marco Neri, volcanologue à l'Institut national de géophysique et de volcanologie de Catane : "Cette activité qui caractérise le sommet de notre volcan en fait, d'une certaine manière, notre ami, car ces éruptions ne sont jamais dangereuses. Ce sont des activités éruptives, très spectaculaires dont les gens deviennent, pour ainsi dire, friands, ce sont des activités très belles à voir."

Ces derniers jours, le volcan à éjecté des bombes de lave incandescente à plusieurs dizaines de mètres au-dessus des lèvres du cratère.

Les émissions de cendres, de gaz et de vapeur d'eau se sont élevées dans le ciel et déportées vers l'est.