Golden Globes 2024 : les meilleures tenues des célébrités sur le tapis rouge

Au-delà des applaudissements et des récompenses de la 81ème édition des Golden Globes, intéressons-nous à un autre spectacle : qui a fait sensation sur le tapis rouge ?

Les Golden Globes ne sont pas seulement une soirée de reconnaissance des talents de l'industrie du cinéma et de la télévision ; c'est aussi une occasion pour les stars les mieux habillées d'Hollywood de se mettre en valeur.

Célébrons donc les stars qui n'ont pas seulement remporté des prix, mais qui ont aussi volé la vedette avec leurs tenues fabuleuses et surprenantes lors de la remise des prix de cette année !

Du vert Gucci pour Taylor Swift

Taylor Swift arrive à la 81ème cérémonie des Golden Globe Awards, le dimanche 7 janvier 2024, au Beverly Hilton de Beverly Hills, en Californie. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Taylor Swift, l'un de nos choix pour le titre de Personnalité de l'année 2023, a été éblouissante dans une robe Gucci customisée d'un vert acide scintillant.

La chanteuse, nommée dans la catégorie Meilleure réalisation cinématographique et au box-office pour Taylor Swift : The Eras Tour, a foulé le tapis rouge sans son ami de la NFL Travis Kelce, qui participait à un match au SoFi Stadium de Los Angeles.

Domingo le pimpant

Colman Domingo arrive à la 81ème cérémonie des Golden Globe Awards, le dimanche 7 janvier 2024, au Beverly Hilton de Beverly Hills, en Californie. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Colman Domingo, la star de The Colour Purple et Rustin, a pris une direction différente avec un look noir personnalisé par le nouveau directeur de la création masculine de Louis Vuitton, Pharrell Williams.

Il a complété sa tenue avec des épingles de perles et des bijoux rouges, ainsi qu'avec une boucle d'oreille en perles.

L'acteur a été nommé pour le prix de la meilleure performance masculine dans un film pour son interprétation exceptionnelle dans le drame biographique Rustin, mais il a été battu par Cillian Murphy, qui a remporté le prix pour son rôle dans Oppenheimer.

Coup de cœur pour Hüller

Sandra Huller arrive à la 81ème cérémonie des Golden Globe Awards, le dimanche 7 janvier 2024, au Beverly Hilton de Beverly Hills, en Californie. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Le look de Sandra Hüller nous a fait tomber.

La star d'Anatomie d'une Chute, qui était nominée pour la meilleure interprétation féminine dans un film dramatique, a choisi une couleur Louis Vuitton entre l'émeraude et le vert de mer pour la cérémonie.

Son corsage était ajusté par des bretelles fines, associées à une jupe aux plis doux qui tombait en traîne.

Comme Taylor Swift, Sandra Hüller figure également dans notre classement des personnalités de l'année 2023.

La superstar de Barbie dans la vraie vie

Margot Robbie arrive à la 81ème cérémonie des Golden Globe Awards, le dimanche 7 janvier 2024, au Beverly Hilton de Beverly Hills, en Californie. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Comme toujours, Margot Robbie était fabuleuse.

La star et productrice du film à succès Barbie, nominé dans plusieurs catégories, portait une robe Armani rose vif à paillettes avec un boa en tulle rose.

Comme pour la tournée de presse de Barbie, son look était inspiré d'une ancienne poupée Barbie, cette fois-ci la Barbie Superstar de 1977.

Willy Wonka chic

Timothée Chalamet arrive à la 81ème cérémonie des Golden Globe Awards, le dimanche 7 janvier 2024, au Beverly Hilton de Beverly Hills, en Californie. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Timothée Chalamet, l'acteur principal du récent film Wonka, a porté une veste noire éblouissante avec un pantalon skinny noir et une chemise noire à boutons bas.

Son créateur : Celine Homme.

Timothée Chalamet était nommé dans la catégorie "Meilleure interprétation masculine dans un film - musical ou de comédie", mais le prix a finalement été décerné à Paul Giamatti pour The Holdovers.

Lily Gladstone, glamour à souhait

Lily Gladstone et Leonardo DiCaprio arrivent à la 81ème cérémonie des Golden Globe Awards le dimanche 7 janvier 2024. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

La nouvelle venue sur le tapis rouge, Lily Gladstone, qui a remporté le prix de la meilleure actrice pour sa performance remarquable dans Killers of the Flower Moon, n'a pas seulement brillé devant la caméra, elle a aussi apporté de l'éclat sur le tapis rouge !

Vêtue d'une fabuleuse robe blanche Valentino associée à un châle noir spectaculaire et à un collier ras-de-cou en diamants, Lily Gladstone a ajouté une touche d'élégance avec des boucles d'oreilles créées par un membre de la tribu des Blackfeet.

Les notes d'or de Dua Lipa

Dua Lipa arrive à la 81ème cérémonie des Golden Globe Awards, le dimanche 7 janvier 2024, au Beverly Hilton de Beverly Hills, en Californie. Credit: AP Photo

La sensation Dua Lipa a participé à l'événement en tant que présentatrice et nominée pour la meilleure chanson originale. Elle portait une robe Schiaparelli en velours noir sur mesure, ornée d'une série d'os dorés sur le corsage et d'une jupe à volants ondulante.

Son look était complété par un collier Tiffany & Co. datant de 1962.

Tomber avec brio

Pedro Pascal arrive à la 81ème cérémonie des Golden Globe Awards, le dimanche 7 janvier 2024, au Beverly Hilton de Beverly Hills, en Californie. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Pedro Pascal, de The Last of Us, portait une écharpe de bras offerte par Bottega Veneta. L'acteur a révélé aux journalistes que sa blessure était le résultat d'une simple "chute".

Le bras en écharpe mis à part, le look de Pedro Pascal était sans faute, avec un col roulé moulant noir tactile orné de nœuds de fil blanc et associé à un pantalon noir élégant.

Le style de Saltburn

Barry Keoghan arrive à la 81ème cérémonie des Golden Globe Awards, le dimanche 7 janvier 2024, au Beverly Hilton de Beverly Hills, en Californie. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Barry Keoghan, la star de Saltburn, a fait sensation aux Golden Globes dans un superbe ensemble Louis Vuitton personnalisé.

Le jeune homme de 31 ans, nommé pour la meilleure interprétation masculine dans un film dramatique, portait une création Louis Vuitton de la collection printemps-été 2024, une veste de soirée en laine rouge en Damier héritage, associée à un pantalon de tailleur rouge et à une chemise blanche à col arrondi avec des boutons en perles.

Son choix d'accessoires était également à la hauteur - avec une chaîne de ceinture dorée chic, un collier de perles et des boucles d'oreilles Tiffany & Co.

Retour à l'école avec Billie Eilish

Billie Eilish arrive à la 81ème cérémonie des Golden Globe Awards, le dimanche 7 janvier 2024, au Beverly Hilton de Beverly Hills, en Californie. Credit: AP Photo

Billie Eilish, qui a signé le titre "What Was I Made For", a joué les maîtresses d'école en portant un chemisier blanc, une jupe marron et une veste noire surdimensionnée, avec des lunettes de vue.

Son look était signé Willy Chavarria.

La fantaisie florale de Florence

Florence Pugh arrive à la 81ème cérémonie des Golden Globe Awards, le dimanche 7 janvier 2024, au Beverly Hilton de Beverly Hills, en Californie. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Florence Pugh ne manque jamais d'attirer les regards sur le tapis rouge.

Vêtue d'une robe Valentino rouge transparente parsemée de roses délicates, la star d'Oppenheimer a apporté un charme floral à l'événement.

L'Ours porte du Prada

Ayo Edebiri arrive à la 81ème cérémonie des Golden Globe Awards, le dimanche 7 janvier 2024, au Beverly Hilton de Beverly Hills, en Californie. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Florence Pugh avait de la compétition dans le département rouge.

Ayo Edebiri, couronnée meilleure actrice dans un second rôle dans une série musicale ou une comédie pour son rôle dans The Bear (L'Ours), a fait tourner les têtes dans un magnifique ensemble Prada rouge à bretelles.