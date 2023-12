Le train de nuit Paris-Berlin fait son retour

Par Euronews avec AFP

Pour le moment, trois liaisons par semaine sont prévues dans chaque sens entre les deux capitales. Le service doit devenir quotidien à partir d’octobre 2024.

Paris-Berlin en train de nuit et sans changement, c’est de nouveau possible ! Supprimée en 2014, la liaison entre les capitales française et allemande a repris cette semaine, avec un premier départ de la gare centrale de Berlin lundi soir et et une arrivée le lendemain matin à Paris gare de l’Est.

Les Ministres des Transports allemands et français ainsi que les directeurs de la Deutsche Bahn et de la SNCF ont assisté à l'inauguration.

"On va avoir un train de jour qui va arriver dans quelques mois. Je me bats pour qu'il passe aussi par Strasbourg le plus rapidement possible. On l'obtiendra. Un lien humain entre la France et l'Allemagne et un projet européen passe forcément par Strabourg", a répété le ministre des Transports Clément Beaune juste avant de monter dans le train pour Paris.

A partir de l'automne prochain, cette liaison devrait devenir quotidienne... et faisable en TGV. Les trains relieront les deux capitales en sept heures en passant d'abord par Sarrebruck puis par Strasbourg à l'horizon 2025-2026.