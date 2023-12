Tractations de la dernière heure à la COP28

Par Euronews avec AFP

Tractations de la dernière heure pour obtenir un accord à la COP28 : le projet actuel ne fixe pas d'objectif commun de "sortie" des énergies fossiles et ne fait pas l'unanimité.

Les derniers pourparlers sont en cours à la COP28 de Dubaï pour tenter d'obtenir un accord.

Le dernier projet sur la table ne fixe aucun objectif commun de "sortie" des énergies fossiles et laisse aux pays la liberté de choisir comment "réduire" leur consommation.

Les Européens et les défenseurs de l'environnement aimeraient un texte plus contraignant.

Sultan Al Jaber, président de la COP28 : "Nous avons progressé, mais nous avons encore beaucoup à faire. Vous savez ce qui reste à être convenu et vous savez que je veux que vous atteigniez la plus haute ambition sur tous les points, y compris le langage sur les combustibles fossiles."

Jane Witherspoon : "Les nations fourniront maintenant à l'UAE leurs réflexions, alors que l'on appelle à davantage de multilatéralisme et de collaboration. Alors que le sommet de deux semaines se termine, il en va de même pour les événements périphériques qui ont eu lieu dans les nombreux pavillons sur le site d'Expo City Dubai. Des félicitations ont été adressées à l'Azerbaïdjan pour avoir été choisie pour accueillir la COP29 l'année prochaine. Maintenant, tous les regards seront tournés vers la ville hôte de l'année prochaine et sur le maintien de l'élan dans la lutte mondiale contre le changement climatique.