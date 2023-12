En Allemagne, 27 personnes inculpées pour un projet de coup d'État d'extrême droite

Par Euronews avec AP

Neuf des suspects sont accusés d'appartenir à une organisation terroriste ayant pour but de "détruire par la force l'ordre étatique existant en Allemagne".

Les procureurs allemands ont déclaré mardi qu'ils avaient lancé des accusations de terrorisme contre 27 personnes, dont un prince autoproclamé et un ancien législateur d'extrême droite, dans le cadre d'un complot présumé visant à renverser le gouvernement qui a été mis au jour par une série d'arrestations il y a un an.

Un acte d'accusation à l'encontre de dix suspects a été déposé le 11 décembre auprès du tribunal d'État de Francfort. Conformément au système juridique allemand, le tribunal doit maintenant décider si et quand l'affaire sera jugée.

Neuf de ces suspects, tous de nationalité allemande, sont accusés d'appartenir à une organisation terroriste fondée en juillet 2021 dans le but de "supprimer par la force l'ordre étatique existant en Allemagne", déclarent les procureurs fédéraux dans un communiqué.

Les procureurs ont déclaré que les accusés croyaient en un "conglomérat de mythes conspirationnistes", y compris l'idéologie des Reich Citizens et de QAnon, et qu'ils étaient convaincus que l'Allemagne était gouvernée par un soi-disant "État profond" (un Etat non légitime qui gouvernerait le pays dans l'ombre).

Les adeptes du mouvement Reich Citizens rejettent la constitution allemande de l'après-guerre et ont appelé à la chute du gouvernement, tandis que QAnon est une théorie conspirationniste mondiale dont les racines se trouvent aux États-Unis.

Les neuf suspects sont également accusés de "préparation d'une entreprise de haute trahison".

Le projet impliquerait Heinrich XIII Prince Reuss, que le groupe aurait prévu d'installer comme nouveau dirigeant provisoire de l'Allemagne, Birgit Malsack-Winkemann, juge et ancienne législatrice du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, et un parachutiste à la retraite.

Le groupe prévoyait de prendre d'assaut le bâtiment du parlement à Berlin et d'arrêter les députés, selon les procureurs. Il avait l'intention de négocier un nouvel ordre post-coup d'État principalement avec la Russie, l'un des vainqueurs alliés de la Seconde Guerre mondiale.

"Les autorités allemandes ont mené des raids dans 20 logements, à la recherche de membres suspectés du groupe d'extrême-droite Reichsbürger. Des allégations suggèrent l'existence d'un projet visant à perturber les communications de l'État"

Ils ont indiqué que l'autoproclamé prince Reuss avait tenté de contacter des responsables russes en 2022 afin d'obtenir le soutien de la Russie pour ce projet, mais on ne sait pas exactement comment la Russie a réagi.

Une femme russe, identifiée uniquement comme Vitalia B., est accusée d'avoir soutenu l'organisation terroriste, notamment en établissant un contact avec le consulat russe de Leipzig et en accompagnant le "prince" sur place.

Dix-sept autres membres présumés du groupe ont été inculpés dans des actes d'accusation distincts par les tribunaux de Stuttgart et de Munich, ont indiqué les procureurs.

Les autorités ont à plusieurs reprises prévenu que les extrémistes de droite constituaient la plus grande menace pour la sécurité intérieure de l'Allemagne. Cette menace a été mise en évidence par l'assassinat d'un élu régional et une tentative d'attentat contre une synagogue en 2019. Un an plus tard, des militants d'extrême droite participant à une manifestation contre les restrictions du pays en matière de pandémie ont tenté, en vain, de prendre d'assaut le bâtiment du parlement à Berlin.

Dans une affaire distincte, cinq personnes ont été jugées en mai pour un complot présumé d'un groupe se faisant appeler Patriotes unis - qui, selon les procureurs, est également lié à la scène des citoyens du Reich - visant à lancer un coup d'État d'extrême droite et à kidnapper le ministre allemand de la santé.